Naujus elektros skaitiklius lietuviams už milijonus eurų planuoja pirkti iš prancūzų

Per artimiausius metus daugelį elektros skaitiklių Lietuvoje planuojama pakeisti naujais – išmaniais. Tai padarius, deklaruoti patiems suvartotos elektros nereikės, be to, esą bus greičiau ir tiksliau fiksuojami gedimai. Naujus skaitiklius perka „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), tačiau jų kaina bus įtrauka į elektros kainą vartotojams.