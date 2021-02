Latvija ginasi: prekyba elektra iš Astravo AE neįmanoma

Jis tvirtina, kad Latvija informacijos apie Astrave pagamintos elektros srautus neturi ir jos negavo iš Lietuvos, pažymi lrt.lt

„Negavome jokių skaičiavimų, todėl negalime komentuoti tų procentų. Esame atviri gauti tokią informaciją ir pasirengę apie tai diskutuoti. Bet kokiu atveju, kas yra svarbu, kad mes sujungiame dvi skirtingas temas į vieną. Kiek suprantu, iš esmės kalbama apie komercinį srautą, bet ministras kalba apie fizinius srautus“, – teigė Latvijos ministerijos atstovas.

„Galiu tik pastebėti, kad apie fizinius srautus negalime kalbėti, nes jie priklauso nuo fizikos dėsnių. Neturime galimybių to sustabdyti. Todėl, jeigu srautas į Lietuvą atkeliauja per BRELL žiedą, tai lemia fizikos dėsniai. Nepaisant to, kad mes ar kiti partneriai norime tai sustabdyti, tai neįmanoma“, – komentavo E. Šaicans.

Jis taip pat nurodė, kad Latvijoje šiuo metu veikianti sistema neleidžia baltarusiškai elektrai patekti į Baltijos šalis, nes praėjusių metų pabaigoje Latvija priėmė sprendimą ir viešai paskelbė ketinanti nepirkti baltarusiškos elektros energijos. Kad to būtų pasiekta, anot E. Šeicans, ministrų kabinetas ėmėsi ir atitinkamų veiksmų.

„Įtvirtinome reglamentą ir mūsų operatorius sukūrė sistemą, kuria naudodamiesi reguliuojame elektros, tekančios Baltijos šalyse, regiono patikrinimą. Ši sistema, mūsų supratimu, įrodo, kad visa elektra, patenkanti į Baltijos valstybes, yra sugeneruota Rusijoje. Žinoma, negalime eliminuoti fizinių srautų, kurie, kaip minėjau pradžioje, lemiami fizikos dėsnių. Bet ką galime pasakyti, tai kad mūsų sistema yra įrodymas, kad elektra, kuri patenka iš kitų šalių, sugeneruota Rusijos pajėgumų“, – sakė E. Šeicans.

Jo teigimu, šiuo metu Latvijoje naudojama sistema yra dviejų žingsnių, kurie abu leidžia patvirtinti, kad elektros energija yra sugeneruota ir patenka iš Rusijos. Tokią informaciją Latvijos operatoriui pateikia ir Rusija. Dėl šios priežasties jis atmeta kaltinimus, kad Latvija prekiavo Astravo AE pagaminta elektros energija.

