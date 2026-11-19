Gamyklos personalas tuomet padidės maždaug ketvirtadaliu iki 460 darbuotojų, ketvirtadienį pranešė bendrovė.
„Naujų kolegų ieškoma surinkimo, sandėlio, dažymo ir biuro padaliniuose“, – rašoma pranešime.
„Pon.Bike Lithuania“ vadovas Algimantas Gedvilas sako, kad bendrovė plečia gamybos apimtis, o Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) esančioje gamykloje jau veikia trys gamybos linijos.
2024-ųjų rugsėjį atidarytoje gamykloje surenkami įprasti ir elektriniai prekės ženklų „Gazelle“, „Veloretti“ ir „Urban Arrow“ dviračiai, kitąmet ketinama pradėti dar bent dviejų naujų modelių gamybą.
Kaip spalį rašė BNS, „Pon.Bike“ dalį gamybos į Kėdainius planuoja perkelti iš uždaromos dviračių „Cannondale“ gamyklos Nyderlanduose.
Nyderlandų holdingas „Pon Holdings“ į gamyklą Kėdainių LEZ investavo 56,9 mln. eurų. Šią vasarą joje pagamintas 200-tūkstantasis dviratis.
„Pon.Bike Lithuania“ pernai pajamas padidino 4,1 karto iki beveik 84 mln. eurų (užpernai – 20,2 mln. eurų), jos grynasis nuostolis sumažėjo 3,2 karto iki 0,9 mln. eurų (2,9 mln. eurų).