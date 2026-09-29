Naujovė Vilniaus oro uoste: atidarytas išskirtinis verslo klubas

Už 2 mln. eurų įrengta „Aspire Lounge“ pavadinta erdvė yra pirmasis bendrovės verslo klubas Baltijos šalyse.
„Swissport“ komercijos direktorius Šiaurės ir Baltijos šalims Tero'as Lampenas sako, kad įmonė norėjo prisidėti prie senojo Vilniaus oro uosto terminalo atnaujinimo, be to, mato augantį keleivių skaičių.
„Mums labai patiko, kad oro uostas nusprendė išlaikyti senąją pastato struktūrą ir renovuoti jį iš vidaus. Mums taip pat patiko ir naujosios terminalo erdvės, – žurnalistams sakė T. Lampenas. – Žinoma, matome ir augantį klientų ir keleivių skaičių Vilniuje, todėl norėjome prisidėti prie oro uosto plėtros.“
Lietuvos oro uostų (LTOU) laikinoji vadovė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė atidarymo renginyje teigė, jog „Swissport“ teisę valdyti verslo klubą laimėjo po „labai konkurencingo konkurso“.
Ji neatskleidė nuomos sutarties vertės motyvuodama konfidencialumu, tačiau pabrėžė, jog ateityje verslo klubas gali plėstis.
„Kontraktas yra nuomos pagrindu, ateityje gali keistis verslo klubas, plėstis, atsižvelgiant į poreikius, keleivių srautus“, – žurnalistams teigė G. Norvilaitė-Tautevičė.
Jos teigimu, iki šiol daugiau nei 30 metų Vilniaus oro uostas pats valdė verslo klubą, per tą laiką aptarnavo daugiau nei 1 mln. svečių.
150 sėdimų vietų apie 750 kv. metrų ploto „Swissport“ verslo klube įrengta įvairių zonų, skirtų darbui, poilsiui ir maitinimui. Čia taip pat yra dušo patalpa, atskiras rūkomasis, vaikų zona, taip pat yra atskira, prabangesnė erdvė.
Anot LTOU, klubas pasižymi lietuvišku interjeru.
„Kiekviena detalė čia sako: „Lietuva“, – sakė G. Norvilaitė-Tautevičė.
Apsilankymas standartinėje erdvėje likus bent trims valandoms iki skrydžio kainuos 39 eurus, prabangesnėje – 49 eurus.
Anot LTOU, pernai vasarį pradėjęs veikti naujasis keleivių išvykimo terminalas atlaisvino nemažai senojo išvykimo terminalo erdvių, kurias galima geriau pritaikyti keleiviams, išplėsti komercines zonas, įskaitant ir naująjį verslo klubą.
Kaip rašė BNS, LTOU ir „Swissport“ aštuonerių metų verslo klubo nuomos sutartį pasirašė pernai lapkritį.
„Swissport“ iš viso valdo 120 „Aspire“ verslo klubų – Londone, Kopenhagoje, Amsterdame, Ciuriche ir kituose oro uostuose Europoje ir visame pasaulyje.