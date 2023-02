Naujas užmojis Seime: siūlo drausti didelių parduotuvių darbą sekmadieniais ir per šventes

Tokią Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pataisą antradienį jis oficialiai registravo Seime.

Kaip teigia parlamentaras, infliacijos ir energetikos kainų šokas Lietuvoje atsispindėjo vartotojų kišenėse, o nemažėjantis vartojimas Lietuvoje, pasak politiko, prekybos centrams leido didžiąją kainų šoko dalį perkelti ant vartotojų pečių.

„Tačiau šioje kainų konkurencijos kovoje, jau ilgą laiką dalyvauja tik didieji prekybos centrai. Mažesni prekybos tinklai ir privačios parduotuvės neturi resursų ir galimybių lygiaverčiai konkuruoti šioje kovoje, tokiu būdu nukenčia ir mažųjų verslininkų galimybės plėsti verslą ir didieji prekybos tinklai šių žaidėjų nevertina kaip lygiaverčių konkurentų, kurie sudarytų prielaidas mažinti maisto ir gėrimų kainas“, – projekto aiškinamajame rašte nurodė jis.

Be to, A. Kupčinskas pastebi ir socialinį aspektą, kad didžiųjų prekybos tinklų darbuotojams naujas siūlomas pakeitimas užtikrintų galimybę asmenims turėti daugiau laisvo laiko, pavyzdžiui, per didžiąsias metų šventes.

„Mano inicijuoto pasiūlymo esmė – prekybos ribojimas sekmadieniais ir Darbo kodekse numatytomis švenčių dienomis, maisto ir gėrimų pardavimo vietose, kurių plotas 500 kv.m. arba didesnis.

Šis ribojimas negaliotų du paskutinius sekmadienius iki pirmųjų šv. Kalėdų ir šv. Velykų dienų, taip pat prekybos vietose, organizuotose tik festivalių, mugių ir kitų ypatingų, teminių ar sporto ir pramogų renginių reikmėms bei prekyvietėse oro uostuose, autobusų ar geležinkelių stotyse“, – kalbėjo konservatorius.

A. Kupčinsko manymu, tai leistų užtikrinti, kad mažieji prekybininkai galėtų konkuruoti ir padidinti gaunamas pajamas.

„Mažieji prekybininkai gautų daugiau pajamų iš prekybos sekmadieniais, turėtų platesnes galimybes konkuruoti šioje itin įsitempusioje rinkoje. Taip pat bus sutaupomas reikšmingas energijos kiekis skiriamas aprūpinti didžiuosius prekybos tinklus, kuris įtraukiamas į produktų savikainą“, – kalbėjo jis.

Pasak politiko, panašiu bandymų įteisinti minėtus pakeitimus Seime jau buvo, tačiau galutinis sprendimas nebuvo priimtas.

Taip pat užsimenama, kad kai kurios Europos Sąjungos valstybės jau pasirinko žengti šiuo keliu.

Lenkijoje šis ribojimas dar griežtesnis, šiam klausimui reglamentuoti yra skirtas atskiras įstatymas ir jis apima ne tik maisto prekių ir gėrimų parduotuves.

Pasak jų, tai ne vien sąžiningesnės konkurencijos sąlygos smulkaus verslo atžvilgiu, bet ir žaliojo kurso propagavimas nes logistikos grandinės kainuoja, bet to, gyventojai žinodami, jog vieną šventinę diena reiks keisti komercinius įpročius, kartu renkasi patikrinti savo maisto atsargas“, – pastebėjo jis.