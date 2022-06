Naudotų automobilių rinka Lietuvoje: pastebi suaktyvėjusius pirkėjus iš Ukrainos

Transporto skelbimų portalo autoplius.lt komunikacijos specialistas Gintenis Dauparas BNS sakė, kad Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, jos pirkėjai pirmiausiai dingo, o vėliau jie vėl pradėjo rodyti susidomėjimą.

„Pačioje karo pradžioje buvo stagnacija iš Ukrainos rinkos, bet vėliau buvo suaktyvėjimas, didelę paklausą turėjo padidinto pravažumo automobiliai ir šiaip matėme, kad lankytojų iš šios šalies mūsų portale daugėjo“, – sakė G. Dauparas.

Baltijos realizacijos centro (BRC) pardavimų vadovas Zbignevas Podskorbis sako, kad automobilių pardavimai į Ukrainą pradėjo aktyvėti jau balandį, o gegužės mėnesį itin išaugo.

„Pernai balandį-gegužę eksportui į Ukrainą parduodavome vidutiniškai apie 8 automobilius per mėnesį, o šiemet šie skaičiai padidėjo 5 kartus – gegužę parduota 40 automobilių. Be to, užtenka nueiti į „Regitrą“ ir tampa aišku, kokie ten pirkėjų srautai iš Ukrainos“, – BNS sakė jis.

Pasak Z. Podskrubio, pirkėjai skuba, nes Ukrainoje ketinama naikinti balandžio 5-ąją įvestą muitų ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą gyventojų importuojamiems automobiliams, pagal ją mokestis netaikomas.

„Mes bendraujame su pirkėjais, o iš ukrainiečių teko girdėti, kad jie kalba apie mokesčių lengvatos naikinimą“, – sakė Z. Podskorbis.

Jo teigimu, didžioji dalis automobilius Lietuvoje perkančių ukrainiečių juos renkasi pagal vienintelį kriterijų – kainą.

„Dažnai jie tiesiog pasižiūri į kainą ir perka, net ir tokius automobilius, kurių mūsų tautiečiai jau nebeperka. Retai juos domina automobilio naudojimo istorija ir techninė būklė“, – BRC pranešime teigė Z. Podskorbis.

Anot jo, tarp ukrainiečių populiariausi yra keturių varomų ratų visureigiai su rėmine važiuokle, pikapai, kurių kainos siekia 3-15 tūkst. eurų, taip pat paklausūs pigesni automobiliai, kainuojantys iki 4 tūkst. eurų. Dėl to, pasak Z. Podskorbio, tokių automobilių kainos Lietuvoje šiek tiek pakilo.

Tikimasi, kad būtent Lietuvoje ukrainiečiai sau dairysis automobilių ir karui pasibaigus.

„Labiausiai tikėtina, kad aktyvumas padidės karui pasibaigus, nes daug automobilių Ukrainoje neliko, žmonės pradės jų ieškoti savo naudojimui“, – BNS sakė G. Dauparas.

Šiemet sausį-balandį Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 43,4 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių – 0,2 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai, remdamasi „Regitros“ duomenimis, skelbia „AutoTyrimai“. Vidutinis jų amžius siekė 11,5 metų.