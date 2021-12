Naminės degtinės legalizavimas: Seimas ėmėsi jį svarstyti

Už tokias įstatymo pataisas balsavo 53 Seimo narių, 14 buvo prieš, o 17 – susilaikė.

Po pateikimo priimtam projektui savo išvadą turės pateikti Vyriausybė. Vėliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Planuojama, kad galutinai įstatymas bus priimtas jau kitais metais ir įsigaliotų nuo liepos 1 d.

REKLAMA

REKLAMA

Siekia daugiau civilizuotumo

Įstatymo pataisas pristatęs Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Eugenijus Gentvilas posėdyje kalbėjo, kad tokiomis pataisomis įteisinama civilizuota naminukės gamyba.

„Mano projektas dėl naminukės legalizavimo siūlo iš laukinio gyvenimo pereiti į civilizuotą gyvenimą ir legalizuoti stipresnių naminės gamybos gėrimų gamybą“, – aiškino parlamentaras ir priminė, kad šiuo metu leidžiama silpnų gėrimų naminė gamyba.

Pasak E. Gentvilo, šiandien visi žino, kad toks produktas gaminamas nelegaliai, be apskaitos, be kokybės kontrolės, pardavinėjamas nelegaliai, baudžiamas kartais kai pagauna.

„Štai turime tokią laukinę situaciją, iš kurios aš siūlau išeiti į civilizuotą kelią, kaip daugelis ES valstybių jau yra padarę. Toli ieškoti nereikia, pavyzdžiui, Latvija“, – aiškino liberalas.

REKLAMA

REKLAMA

Jo nuomone, naminės legalizavimas sumažins tautos girdymą.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Laima Nagienė klausė, kaip legalizavus naminių stiprių gėrimų gamybą ir pardavimą, tai būtų daroma.

E. Gentvilas pasakojo, apie senukus Švarcvaldo kalnuose, pas kuriuos nakvojo gal 50 kartų.

„Ir jie pagal įstatymą turi galimybę gaminti ribotą kiekį ir jeigu aš paprašydavau po vakarienės man įpildavo tai slyvų, tai ruginės paragauti. Toks pilstymas bent Vokietijoje yra leidžiamas. Bet jie gali pardavinėti ir taroje kaip paveldą gražiai papuoštą“, – pasakojo E. Gentvilas.

Socialdemokratas Algirdas Sysas priminė, kad ir šiuo metu legalu gaminti stiprius gėrimus, tik jiems reikalinga licencija, kuri berods kainuoja 300 tūkst. eurų ir klausė, kiek licencija kainuotų ūkininkams, kurie gamins naminę.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak E. Gentvilo, tai galėtų nustatyti pati Vyriausybė, jeigu pritartų projektui. O valstybės institucijoms kontroliuoti papildomai apie 200 asmenų, kurie gamintų naminę, esą nebūtų sudėtinga.

Konservatorius Antanas Matulas replikavo, kad šiuo metu nelegali yra ir prostitucija, narkotikai, kiti dalykai. Esą ar dėl to reikėtų įteisinti ir ją?

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys, buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga prieštaravo pataisoms. Jo nuomone, jos prieštarauja alkoholio kontrolės principams ir didins alkoholio prieinamumą.

Palaiko ir valdantieji, ir opozicija

Įstatymo projekto aiškinamajame rašte numatyta, kad jo tikslas – įteisinti naminės degtinės ir kitų tradicinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 65 tūrio procentai, gamybą bei vartojimą, suteikiant gamybos, laikymo ir vartojimo teisę ūkininkams, kurie teikia kaimo turizmo paslaugas ir kurie yra sertifikuoti kaip tradiciniai amatininkai.

REKLAMA

REKLAMA

„Tik tokiose kaimo turizmo sodybose galės veikti namų gamybos alkoholinių gėrimų įranga ir poilsiautojai turės galimybę stebėti šių gėrimų gamybos procesą.

Pagaminti gėrimai bus vartojami ir parduodami tik ūkininkui priklausančioje kaimo turizmo sodyboje“, – aiškina projekto iniciatoriai.

Tarp jų yra tiek valdančiosios koalicijos tiek opozicinių frakcijų atstovai Seime: E. Gentvilas, Juozas Baublys, Remigijus Žemaitaitis, Jonas Varkalys, Kasparas Adomaitis, Ričardas Juška, Andrius Palionis, Linas Jonauskas, Andrius Mazuronis, Viktoras Fiodorovas, Valentinas Bukauskas, Vigilijus Jukna, Kristijonas Bartoševičius, Vytautas Kernagis, Aistė Gedvilienė, Kazys Starkevičius, Mindaugas Skritulskas, Arūnas Valinskas, Vytautas Mitalas, Jonas Jarutis.

Prieštarauja pagrindiniams principams

Paprašytas įvertinti siūlymą legalizuoti naminės gamybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas priminė, kad Alkoholio kontrolės įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, įstatyme nustatyti valstybės alkoholio kontrolės politikos principai – riboti alkoholio pardavimo ir vartojimo skatinimą, drausti priemones, skatinančias jaunimą pirkti ir vartoti gėrimus, skatinti aplinkos be alkoholio kūrimą.

„Atsižvelgiant į tai, departamento vertinimu, projekto nuostatos – įteisinti naminės degtinės ir kitų gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 65 tūrio procentai, gamybą bei vartojimą, suteikiant gamybos, laikymo, prekybos ir vartojimo teisę ūkininkams, nedera su įstatyme nurodytu tikslu bei valstybės alkoholio kontrolės politikos principais“, – rašoma departamento komentare.

Be to, jame atkreipiamas dėmesys, kad, politikos nepastovumas dėl kenksmingo alkoholio vartojimo neigiamai veikia ne tik visuomenės sveikatą, socialinę gerovę, bet ir visos šalies darnų vystymąsi.

REKLAMA

REKLAMA

„Todėl reikalinga užtikrinti priimtų alkoholio produktų prieinamumo ribojimo priemonių tęstinumą ir poveikio vertinimą. Įvairios mokslinės studijos rodo, kad kuo lengviau įsigyti alkoholio, tuo daugiau jo suvartojama ir tuo didesnę žalą jis padaro“, – pažymėjo departamento specialistai.

Pasak jų, įstatymo pataisos numato, kad alkoholinių gėrimų gamybai ūkininkų ūkiuose netaikomas licencijavimo reikalavimas, kuris yra nustatytas įmonėms, gaminančioms alkoholinius gėrimus. Be to, šiems ūkininkams nebūtų taikomas ir prekybos licencijavimo taisyklės.

„Tai yra reikalavimai, kurie yra taikomi juridiniams asmenims, gaminantiems ir prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais, nebus taikomi ūkininkams. Tikėtina, kad toks siūlomas reglamentavimas iškreips konkurenciją alkoholinių gėrimų prekybos ir gamybos rinkoje“, – paaiškino departamentas.