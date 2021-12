Imasi alkoholio ribojimų – planuoja įteisinti naminės degtinės gamybą

Šiuo metu Baudžiamasis kodeksas draudžia gaminti, laikyti, gabenti, realizuoti naminius stiprius gėrimus.

Priklausomai nuo to, ar jie gaminami siekiant parduoti ar tik suvartoti, taip pat nuo rasto gėrimo kiekio, bausmė už tokį nusikaltimą gali būti viešieji darbai, bauda ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Pernai už panašaus pobūdžio nusikaltimus Lietuvoje buvo nubausti 138 asmenys.

Tačiau jeigu Seimas pakeis įstatymą, naminę degtinę ar kitus stiprius gėrimus galima bus varyti nesibaiminant policijos.

Palaiko ir valdantieji, ir opozicija

Grupės Seimo narių registruotą Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektą parengti esą paskatino įvairių ES šalių patirtis gaminant ir propaguojant vietinius, turinčius liaudiškas tradicijas, gėrimus.

„Daugelyje ES šalių leidžiama užsiimti tokių alkoholinių gėrimų gamyba. ES šalių teisėje yra apibrėžiama tradicinių namudinių distiliuotų gėrimų sertifikavimo tvarka, jų gamybai keliami reikalavimai, mokesčių dydis, kokybės standartai, leidžiamos pagaminti produkcijos kiekiai ir t.t.

Tokie gėrimai paprastai gaminami, parduodami ir vartojami tik žemės ūkio savininko teritorijoje ir tik tose patalpose, kurios priklauso savininkui. Tokių namudinių gėrimų gamybai ir vartojimui nustatoma atskira tvarka ir parengiami atitinkami reikalavimai“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.

Projekto rengėjai mano, kad neįteisinta naminės degtinės gamyba veda prie blogėjančios kriminogeninės situacijos.

„Įstatymo projekto tikslas – įteisinti naminės degtinės ir kitų tradicinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 65 tūrio procentai, gamybą bei vartojimą, suteikiant gamybos, laikymo ir vartojimo teisę ūkininkams, kurie teikia kaimo turizmo paslaugas ir kurie yra sertifikuoti kaip tradiciniai amatininkai.

Tik tokiose kaimo turizmo sodybose galės veikti namų gamybos alkoholinių gėrimų įranga ir poilsiautojai turės galimybę stebėti šių gėrimų gamybos procesą. Pagaminti gėrimai bus vartojami ir parduodami tik ūkininkui priklausančioje kaimo turizmo sodyboje“, – aiškina projekto iniciatoriai.

Tarp jų yra tiek valdančiosios koalicijos tiek opozicinių frakcijų atstovai Seime: Eugenijus Gentvilas, Juozas Baublys, Remigijus Žemaitaitis, Jonas Varkalys, Kasparas Adomaitis, Ričardas Juška, Andrius Palionis, Linas Jonauskas, Andrius Mazuronis, Viktoras Fiodorovas, Valentinas Bukauskas, Vigilijus Jukna, Kristijonas Bartoševičius, Vytautas Kernagis, Aistė Gedvilienė, Kazys Starkevičius, Mindaugas Skritulskas, Arūnas Valinskas, Vytautas Mitalas, Jonas Jarutis.

Prieštarauja pagrindiniams principams

Paprašytas įvertinti siūlymą legalizuoti naminės gamybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas priminė, kad Alkoholio kontrolės įstatymo tikslas – mažinti bendrąjį alkoholio suvartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui.

Be to, įstatyme nustatyti valstybės alkoholio kontrolės politikos principai – riboti alkoholio pardavimo ir vartojimo skatinimą, drausti priemones, skatinančias jaunimą pirkti ir vartoti gėrimus, skatinti aplinkos be alkoholio kūrimą.

„Atsižvelgiant į tai, departamento vertinimu, projekto nuostatos – įteisinti naminės degtinės ir kitų gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 65 tūrio procentai, gamybą bei vartojimą, suteikiant gamybos, laikymo, prekybos ir vartojimo teisę ūkininkams, nedera su įstatyme nurodytu tikslu bei valstybės alkoholio kontrolės politikos principais“, – rašoma departamento komentare.

Be to, jame atkreipiamas dėmesys, kad, politikos nepastovumas dėl kenksmingo alkoholio vartojimo neigiamai veikia ne tik visuomenės sveikatą, socialinę gerovę, bet ir visos šalies darnų vystymąsi.

„Todėl reikalinga užtikrinti priimtų alkoholio produktų prieinamumo ribojimo priemonių tęstinumą ir poveikio vertinimą. Įvairios mokslinės studijos rodo, kad kuo lengviau įsigyti alkoholio, tuo daugiau jo suvartojama ir tuo didesnę žalą jis padaro“, – pažymėjo departamento specialistai.

Pasak jų, įstatymo pataisos numato, kad alkoholinių gėrimų gamybai ūkininkų ūkiuose netaikomas licencijavimo reikalavimas, kuris yra nustatytas įmonėms, gaminančioms alkoholinius gėrimus. Be to, šiems ūkininkams nebūtų taikomas ir prekybos licencijavimo taisyklės.

„Tai yra reikalavimai, kurie yra taikomi juridiniams asmenims, gaminantiems ir prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais, nebus taikomi ūkininkams. Tikėtina, kad toks siūlomas reglamentavimas iškreips konkurenciją alkoholinių gėrimų prekybos ir gamybos rinkoje“, – paaiškino departamentas.

Kaip bus užtikrinama kokybė?

Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijos direktorius Mantas Zakarka taip pat abejojo sumanymu legalizuoti stiprių naminių alkoholinių gėrimų gamybą ir pardavimą.

„Šiuo metu šį naują siūlymą vertiname skeptiškai, kadangi kol kas nėra aišku kokiomis priemonėmis, pritarus tokiam siūlymui, būtų užtikrinta tiek pagaminamo alkoholinio gėrimo leidžiamo kiekio, tiek kokybės kontrolė“, – komentavo M. Zakarka.

Anot jo, neaišku, kaip bus užtikrinama, kad legaliai pagamintas produktas iš tiesų yra tik vartojamas vietoje taip, kaip numatyta įstatymo projekte.

„Lietuvoje vis dar yra aktuali šešėlio problema ir būtent stipriųjų alkoholinių gėrimų segmente, tad tikimės, kad šis pasiūlymas dar bus analizuojamas bei vertinamas įvairiais aspektais ir dėl jo bus diskutuojama su visomis suinteresuotomis pusėmis“, – vylėsi asociacijos vadovas.