Molėtuose atidarytas didžiausias Lietuvoje saulės energijos parkas

Investiciją į šį saulės parką padarė danų įmonė „Nordic Solar“. Kaip skelbiama, jo galia sieks 100 MW (megavatų), o pats parkas užima apie 150 hektarų plotą, jame sumontuota daugiau nei 150 tūkst. saulės elektrinės modulių ir įrengta elektros pastotė.

„Džiaugiamės, kad pradėjus elektros gamybą „Nordic Solar“ saulės elektrinių Molėtų, Švenčionių ir Jonavos parkuose padidės nacionalinė saulės elektrinių instaliuota galia, o atsinaujinanti energija galės pasiekti daugiau namų ūkių“, – pranešime cituojama energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Pasak Energetikos miniterijos, Molėtų saulės parkas įkurtas kalvotoje vietovėje, kur yra daug galimybių gaudyti saulės spindulius įvairiu paros metu. Taip pat, kaip teigiama, parkas buvo pastatytas naudojant patentuotus „Nordic Solar“ dvipusių saulės baterijų modulius, kurie gamina elektros energiją iš abiejų pusių.

Kaip skelbiama, Molėtų saulės parkas prie tinklo prijungtas balandį, bendradarbiaujant su Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatore „Litgrid“.

Ministerijos teigimu, saulės energija yra sparčiausiai augantis energijos šaltinis Europos Sąjungoje (ES). Spartesnis jos diegimas padeda mažinti elektros energijos kainą ir priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) iškeltas tikslas, kad iki 2030 m. Lietuvoje būtų įrengta 4,1 GW (gigavatų) saulės šviesos energijos elektrinių ir Lietuva reikiama elektros energija apsirūpintų tik iš vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių. Planuojama, kad iki 2050 m. saulės šviesos energijos elektrinių galia pasiektų 9 GW.

Šiuo metu atsinaujinanti energija sudaro apie 40 proc. viso Lietuvos energetikos sistemos poreikio, daugiausiai – iš saulės ir vėjo energijos.

Per 2022–2023 m. elektros energijos skirstomuosiuose tinkluose buvo įrengta daugiau nei 800 MW atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) elektrinių, daugiau nei per 6 metus prieš tai. Per ateinančius dešimtmečius, anot Energetikos ministerijos, AEI plėtra įgaus dar didesnį pagreitį, leidžiantį paspartinti esminius šalies energetikos sistemos pokyčius.