Moksleiviams profesinį kelią pasirinkti padedanti Akvilė: į šią kartą būtina investuoti savo laiką

Viena patirtimi su moksleiviais jau kurį laiką nusprendusių pasidalinti profesionalių – Akvilė Alauskaitė, komunikacijos ekspertė bei profesinio augimo mentorė, kuri prisijungia vis prie naujų, jaunimą galinčių paskatinti projektų ir taip bent iš dalies išpildo savo vaikystės svajonę.

„Nuo mažens svajojau dirbti mokytoja, tačiau artėjant pasirinkimų metui gavau patarimą eiti teisininkės keliu. Šios studijos suteikė pamatinius principus ir žinias, o noras mokyti transformavosi į dėstytojavimą, įvairių projektų iniciavimą ir koordinavimą. Kadangi kitiems padedu atrasti savo tikrąjį pašaukimą, įkvepiu imtis pozityvių pokyčių gyvenime, galima sakyti, svajonės išsipildė su kaupu“, – pasakoja Akvilė.

Per daugiau nei 15 metų ji surengė per 5 tūkstančius paskaitų ir mokymų savęs pažinimo bei profesinio augimo temomis, o pernai prisijungė prie „Lietuvos Junior Achievement“ ir „Women Go Tech“ įgyvendinamo projekto #EmpoweringGirls. Ji, kaip ir kitos daug karjeroje pasiekusios specialistės, įvairiose Lietuvos mokyklose pasakoja savo sėkmės istoriją ir supažindina su pasirinkta profesija. Taip skleidžia žinią apie technologijų, inžinerijos ir verslo pasaulio galimybes, skatina verslumą, inovatyvų mąstymą ir plečia moksleivių bei savo akiratį.

„#EmpoweringGirls projekto vizitų metu susitikau su daugiau nei 300 moksleivių, su dideliu entuziazmu kartu dalyvavome kūrybinėse sesijose. Po šių veiklų galiu drąsiai pasakyti, kad auga sumani, kūrybiška, smalsi ir atvira naujovėms karta, į kurią būtina investuoti savo laiką“, – įsitikinusi pašnekovė.

Pagalbos reikia vis labiau

Anot Akvilės, tokios programos itin svarbios bei naudingos tiek specialistams, bet ir moksleiviams – konsultacijos, atsižvelgimas į tai, ką jaunas žmogus nori ir gali studijuoti, padeda lengviau pasirinkti studijų kryptį. Kitaip sakant, profesijos pažinimas tampa vienu iš svarbiausių veiksnių. Ji pati pamena, kad jai lengviau pasirinkti buvo dėl kitų alumnų atsiliepimų, o dabar, kai atsirado daugybė naujų profesijų ir studijų galimybių, tokios pagalbos reikia dar labiau.

„Džiugina, kad pastaraisiais metais populiarėja šešėliavimo paslauga, sudaranti galimybes kelias valandas ar net dienas praleisti patinkančioje organizacijoje ir pamatyti, ką iš tiesų dirba vienos ar kitos profesijos atstovai. Labai konkretus ir sveikintinas pavyzdys „JA Šešėliavimas“, kurį sudaro pasiruošimas, lankymasis pasirinktoje organizacijoje bei galimybė iš jos gauti grįžtamąjį ryšį“, – teigia Akvilė.

Jai antrina Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje paskutinius metus šį rudenį pradėsianti Darja Kranova. Nors ji jau apsisprendė pasukti į informacinių technologijų (IT) studijas – programų sistemas ar verslo informacines sistemas, šis sprendimas brendo ilgai, mergina domėjosi įvairiomis studijų kryptimis. Galiausiai didžiausią įtaką sprendimui turėjo dalyvavimas „Lietuvos Junior Achievement“ programoje ir su komanda pradėtas verslo projektas

„Nusprendus kurti programėlę, prireikė nemažai informatikos žinių. Tuomet supratau, kad IT įgūdžiai suteikia daug galimybių, gali padėti įgyvendinti įvairias idėjas. Mergaites dažniau pagalvoti apie IT studijas paskatintų galimybė ne tik išgirsti kitų merginų, dirbančių šioje srityje, istorijas, bet ir pačioms save joje išmėginti“, – patirtimi dalinasi Darja.

Keičiasi požiūris į karjerą

Akvilė taip pat pataria moksleiviams ne tik ieškoti papildomų veiklų, bet ir lavinti savęs pažinimo bei karjeros planavimo įgūdžius, kurie leidžia aiškiau suvokti savęs viziją. Juk, tikėtina, artimiausioje ateityje reikės lyderių, kurie gebės sukurti erdvę sau ir kitiems tobulėti, veikti ir kurti pozityvius pokyčius.

„Reikėtų kuo anksčiau sužinoti, kokios yra stipriosios savybės, gebėjimai, vertybės, kompetencijos, būtina drąsiai pasakyti, ko nemoku ar nežinau. Turbūt svarbiausias patarimas jaunam žmogui – klausyti savo širdies, ypač kai baigę vienas studijas galėsime tęsti mokslus kitose. Šiandieninės darbo rinkos tendencijos rodo, kad mokytis reikia nuolat“, – akcentuoja profesinio augimo mentorė.

Svarbu ir tai, kad visa tai įsisąmonintų moksleivių tėvai – kiekvienoje šeimoje vaikai turėtų jaustis saugūs, mylimi ir visuomet sulaukti palaikymo.

„Rekomenduoju su vaikais kalbėtis, juos išklausyti ir nemėginti jiems primesti savo svajonių ar tikslų. Leiskime jiems patiems pasirinkti profesinį kelią, galbūt ir suklysti, nes iš patyrimų taip pat mokomės“, – akcentuoja pašnekovė.

„Lietuvos Junior Achievement“ ir „Women Go Tech“ įgyvendina projektą #EmpoweringGirls, kurio tikslas – skleisti žinią apie technologijų, inžinerijos ir verslo pasaulio galimybes, skatinti verslumą bei inovatyvų mąstymą tarp Lietuvos moksleivių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Į mokyklas atvykusios lyderės moksleiviams pasakoja savo sėkmės istorijas, supažindina juos su savo profesijomis. Didysis projekto poveikio investuotojas – „The Coca-Cola Foundation“, partneriai „Vinted“, TV3 televizija, draugai „Unicorns Lithuania“ ir asociacija „Lyderė“.