Mokate už elektrą? Nepermokėkite „Igničiui“ – nuo liepos daliai klientų kaina sumažėjo

Gyventojams, kurie nėra sudarę sutarties su nepriklausomu elektros tiekėju ir naudojasi visuomeninio elektros tiekimo paslauga, siunčiama žinia - nuo liepos pasikeitė tiekimo kainos už elektrą.

Kainas nustatanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) dar gegužę priėmė sprendimą mažinti visuomeninio tiekimo tarifus.

Kiek mokėsite nuo liepos mėnesio?

Visuomeninį elektros tiekimą užtikrinanti bendrovė „Ignitis“ skelbia, kad nuo liepos 1 d. galutinės elektros kainos (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) dienos metu sieks 0,225 Eur/kWh.

Tuo metu nakties bei savaitgalio kaina sieks 0,133 Eur/kWh.

Bendrovė taip pat primena, ko nereikia pamiršti pasikeitus kainai:

atsiskaitant savitarnoje e.ignitis.lt nieko papildomai daryti nereikia, naujos kainos įvedamos automatiškai;

jei naudojatės elektronine bankininkyste, kainas turite atsinaujinti savo mokėjimų ruošiniuose jau nuo liepos mėnesio;

jei esate užsisakę e. sąskaitą su automatiniu nuskaitymu, papildomai nieko daryti nereikia – kainos sąskaitose atsinaujins automatiškai;

įmokų grynaisiais pinigais priėmimo vietose tikslią mokėtiną sumą jums pasakys įmokas priimantis asmuo, todėl patiems skaičiuoti nereikia.

Kainos išlieka stabilios

Vidutinė liepos pirmosios savaitės elektros energijos kaina biržoje buvo 0,100 Eur/kWh be PVM – tai 5 proc. daugiau nei birželio paskutinę savaitę, kai vidutinė kaina siekė 0,095 Eur/kWh be PVM. Birželį ir liepos pradžioje biržos kainos išlieka stabilios – vidutinės savaitės kainos svyruoja 0,09–0,10 Eur/kWh be PVM ribose.

Per savaitę, liepos 9 d. palyginti su liepos 2 d., 24 mėn. fiksuotos kainos tarifai beveik nepakito, išskyrus vieno nepriklausomo tiekėjo, kuris 0,3 proc. sumažino dviejų laiko zonų tarifą. Per savaitę 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifų vienas tiekėjas nekeitė, o kiti du tiekėjai juos keitė – ir didino, ir mažino 0,4–2 procentais.

Nepriklausomų tiekėjų siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepasikeitė ir sudaro 0,255 Eur/kWh (viena laiko zona), o dviejų laiko zonų vidutinis tarifas, nors ir sumažėjo 0,1 proc., tačiau kaip ir ankstesnes dvi savaites yra 0,245 Eur/kWh.

Siūlomų 12 mėn. kainos fiksavimo laikotarpio dviejų laiko zonų vidutiniai tarifai padidėjo nuo 0,243 Eur/kWh iki 0,244 Eur/kWh (dvi laiko zonos) ir nuo 0,253 Eur/kWh iki 0,255 (viena laiko zona).

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina liepos pirmąją savaitę siekė 0,248 Eur/kWh ir yra 4 proc. didesnė už tokių planų birželio mėnesio vidutinę kainą.

Šiuo metu 3 mėn., 6 mėn. ir 8 mėn. ir 13 mėn. energijos kainos fiksavimo laikotarpius siūlo po vieną tiekėją, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuota kaina – trys tiekėjai.

Primename, kad nuo liepos 1 d. visuomeninio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) yra 0,197 Eur/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,225 Eur/kWh ir 0,133 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Palyginti su balandžio–birželio mėnesiais galiojusiu tarifu, visuomeninio tiekimo kaina sumažėjo 8–10 procentų.

Šių metų liepos mėnesį garantinio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) yra 0,228 Eur/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,244 Eur/kWh ir 0,193 Eur/kWh (dvi laiko zonos). Palyginti su birželio mėnesiu, garantinio tiekimo kaina išaugo 11–13 procentų.

Nori dažniau keisti tarifus

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Seimas po svarstymo pritarė Elektros energetikos, Energetikos bei Gamtinių dujų įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sudaryti galimybę VERT lanksčiau ir dažniau keisti visuomeninę elektros, gamtinių dujų bei centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas buitiniams vartotojams.

Kaip teigiama pranešime žiniasklaidai, dėl didelių svyravimų energijos išteklių rinkose visuomeninės elektros, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos galėtų būti perskaičiuojamos kartą per tris mėnesius. Energetikos įmonėms nepateikus pasiūlymų perskaičiuoti energijos produktų kainas ir tarifus buitiniams vartotojams, VERT turėtų galimybę perskaičiuoti kainas vienašališkai.

Svarstomuose projektuose numatyta, kad kainas reiktų perskaičiuoti, kai skirtumas tarp prognozuojamų energijos išteklių įsigijimo kainų ir faktinių energijos išteklių įsigijimo kainų būtų 20 proc. ar didesnis, elektros energijos atveju – 40 proc. ar didesnis.

Kaip pažymi šios iniciatyvos rengėjai, priėmus naujas nuostatas būtų suteikta galimybė greičiau reaguoti į mažėjančias energijos produktų kainas rinkose ir sukuriama nauda buitiniams vartotojams. „Galimybė atlikti neeilinį kainų perskaičiavimą leistų išvengti situacijų, kai susidaro reikšmingi reguliuojamų sąnaudų nuokrypiai ir buitinių vartotojų įsiskolinimų didėjimų už energetikos produktų tiekimą“, − tvirtinama projektų aiškinamajame rašte.

Šiuo metu visuomeninės elektros energijos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams peržiūrimi kas pusę metų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos perskaičiuojamos kas metus.

Po svarstymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 116 Seimo narių, susilaikė 4 parlamentarai. Tam, kad naujos nuostatos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.f