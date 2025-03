Milijonieriaus iš JAV klausimas suglumino jaunus verslininkus: „Ambicija didelė“

Iki šiol žinomiausi šalies investuotojai jau investavo daugiau nei 1 mln. eurų. Tačiau paskutinioji sezono laida kartu reiškia ir paskutines ateitį nulemsiančias investicijas. Į paskutinį traukinį įšokti bandė ir „Motifind“ komanda.

Dalyvių verslo idėjų klausėsi penki „rykliai“: multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, advokatų bendrijos „Walless“ vadovė Dovilė Burgienė, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas bei „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila.

Verslininkas Gravrock: pardavimų neturite, bet jau milijono vertė?

Trys profesionalūs sportininkai, Edas, Nerijus ir Ignas, kilnodami štangas pasakojo apie savo sukurtą programėlę – platformą, kuri padeda žmonėms atrasti asmeninius trenerius. Kaip tikina vyrai, jie siekia padėti žmonėms atrasti lengvą kelią į aktyvų gyvenimą ir už 10 proc. įmonės siūlo 100 tūkst. eurų.

Savo programėlę kūrėjai lygina su kitomis panašaus pobūdžio programėlėmis: jau egzistuoja populiarios aplikacijos, kuriomis galima atrasti grožio specialistą ar pasisamdyti vairuotoją.

Paklausti, kiek pardavimų jau padarė, kūrėjai šiek tiek suglumo: „Dar visas procesas vyksta“.

„Žodžiu, dar pardavimų neturite, bet jau sakote, kad yra milijono vertė? Ambicija didelė“, – klausimą vaikinams iškėlė E. Gravrock.

„Matau iš karto kelias bėdas. Jūs labai lyginate save su „Bolt“ ir „Treatwell“. Bet pavėžėjimo paslauga žmogus naudojasi ne kartą per savaitę, o daugiau. Grožio salonų paslaugomis žmogus naudojasi kartą arba kelis per mėnesį, o paslauga, kada tau reikia surasti trenerį, reikalinga gal kartą per kelis metus. Ir tada, kai tu jį randi, tu šios problemos nebeturi“, – pastebėjo T. Burgaila.

Kritikos turėjo ir Gediminas Kvietkauskas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Rykliai. Lietuva“.