„Microsoft“ pelnas per metus krito 14 proc., bet pranoko lūkesčius

Nepaisant to, tiek grynasis pelnas, tiek ir įplaukos, augusios 11 proc., pranoko rinkos lūkesčius.

Pasak korporacijos pranešimo, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, grynasis pelnas sumenko nuo 20,51 mlrd. iki 17,56 mlrd. dolerių, arba 2,35 dolerio akcijai, o pardavimų pajamos išaugo nuo 45,32 mlrd. iki 50,1 mlrd. dolerių.

Volstryto analitikai pranašavo vidutiniškai 2,31 akcijai grynąjį pelną, 49,66 mlrd. dolerių įplaukas.

Korporacijos padalinio „Intelligent Cloud“, apimančio debesijos paslaugą „Azure“ ir programinės įrangos tarnybinėms stotims kūrimą, įplaukos padidėjo 20 proc. iki 20,3 mlrd. dolerių, „Productivity and Business Processes“ padalinio, kuris, be kita ko, vysto „Office“ programų paketą, taip pat valdo „LinkedIn“ tinklą – 9 proc. iki 16,46 mlrd. dolerių, tuo tarpu padalinio „More Personal Computing“, atsakingo už OS „Windows“, žaidimų konsoles „Xbox“ ir „Surface“ planšetinius kompiuterius – sumenko 1 proc. iki 13,3 mlrd. dolerių.

Vien tik OS „Windows“ licencijų pardavimų pajamos per metus sumažėjo 15 proc., o įplaukų iš „Azure“ paslaugos metinis augimas sulėtėjo iki 35 proc. nuo 40 proc. per ankstesnį laikotarpį ir 50 proc. per tą patį ankstesnių metų laikotarpį.

„Microsoft“ liepą-rugsėjį išmokėjo akcininkams 9,7 mlrd. dolerių dividendais ir akcijų išpirkimais, o tai – 11 proc. mažiau nei prieš metus.

„Microsoft“ rinkos kapitalizacija nuo 2022-ųjų pradžios sunyko 25,5 proc. iki 1,84 trln. dolerių.