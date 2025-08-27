Kalendorius
Mickus palieka NŽT direktoriaus pareigas

2025-08-27 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 10:24

Nuo penktadienio, rugpjūčio 29 d. Saulius Mickus baigs eiti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pareigas, skelbia institucija pranešime. Laikinai šią poziciją užims direktoriaus pavaduotojas Dovydas Petraška.

SEB banko Baltijos šalių lizingo vadovas Saulius Mickus. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Nuo penktadienio, rugpjūčio 29 d. Saulius Mickus baigs eiti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pareigas, skelbia institucija pranešime. Laikinai šią poziciją užims direktoriaus pavaduotojas Dovydas Petraška.

„Ačiū S. Mickui už profesionalumą ir linkiu sėkmės naujuose darbuose“, – pranešime cituojamas laikinasis Aplinkos ministras Povilas Poderskis.

„Nacionalinė žemės tarnyba turi ypatingą reikšmę valstybės žemės išteklių tvarkyme, todėl iš naujojo direktoriaus tikimasi, jog jis užtikrins skaidrų ir atsakingą žemės valdymą, tęs paslaugų skaitmeninimą, stiprins procesų efektyvumą ir klientų aptarnavimą. Mūsų tikslas – kad ši įstaiga veiktų kaip moderni, visuomenei atvira ir patikima organizacija“, – teigia ministras.

S. Mickus NŽT direktoriumi buvo nuo 2024 m. liepos 2 d. Pranešime teigiama, kad jo vadovavimo metu buvo patvirtintas ilgalaikis tarnybos veiklos planas, užtikrintas tvarus ir efektyvus valstybinės žemės tvarkymas ir administravimas, padidintas procesų skaidrumas ir net 12 balų pakeltas Klientų rekomendavimo indeksas (angl. NPS). Taip pat dalis valstybinės žemės paslaugų perkeltos į skaitmeninę erdvę – Žemės informacinę sistemą (ŽIS). Visa tai darė tiesioginį poveikį gyventojams, verslui ir institucijoms.

Laikinai NŽT vadovo pareigas paskirtas eiti direktoriaus pavaduotojas D. Petraška. Jis nuo 2023 m. dirba NŽR direktoriaus pavaduotoju ir turi ilgametę patirtį žemėtvarkos bei kadastro srityse. Tarnyboje D. Petraška buvo atsakingas už nekilnojamojo turto kadastro, valstybinės žemės patikėtinių priežiūros, ūkio subjektų priežiūros ir kitas sritis

Anksčiau jis taip pat dirbo privačiame sektoriuje ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kur įgijo viešojo administravimo, žemės tvarkymo ir administravimo, nekilnojamojo turto kadastro patirties.

Laikinai eidamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas, D. Petraška sieks užtikrinti sklandų institucijos darbą, tęsti pradėtas veiklos kryptis ir toliau stiprinti tarnybos procesų skaitmeninimą, vidaus darbo organizavimo efektyvinimą, glaudesnį bendradarbiavimą su partneriais bei visuomene.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos – tai institucija, atsakinga už Lietuvos teritorijos žemėtvarką, žemės administravimą, geodezijos ir kartografijos darbus bei valstybinių erdvinių duomenų tvarkymą.

