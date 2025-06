„Metų renovacijos projekto“ rinkimų laimėtojai: šiltesni bei taupesni namai, stipresnės bendruomenės

REKLAMA

REKLAMA

Šių metų rinkimų dalyviai išsiskyrė ne tik aukštu projektų įgyvendinimo lygiu, bet ir sprendimų įvairove. Kaip teigia APVA Pastatų modernizavimo departamento vadovė Gintarė Burbienė, atrenkant projektus buvo atsižvelgta į kelis pagrindinius aspektus: pasiektą energijos taupymo lygį, taikytas inovatyvias technologijas, architektūrinius pokyčius, sprendimų tvarumą bei gyventojų įsitraukimą ir bendruomeniškumo stiprinimą.

REKLAMA

„Šiemet ypatingas dėmesys buvo skiriamas ne tik techniniams rezultatams, bet ir butų savininkų patirčiai – kaip renovacija pakeitė jų kasdienybę, kaip bendruomenės susitelkė spręsdamos iššūkius. Tai rodo, kad renovacijos procesas apima ne tik pastatus, bet ir žmones – jų požiūrį, tarpusavio santykius“, – vardina G. Burbienė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jos, tarp šių metų rinkimų dalyvių netrūko istorijų apie gyventojų aktyvumą bei įsitraukimą į renovacijos projektus ir jų metų kilusių iššūkių sprendimą. Tokie atvejai tampa įkvėpimu daugiabučių gyventojams, kurie dar tik svarsto apie atnaujinimą – jie parodo, kaip bendruomenės vienybė ir įsitraukimas gali lemti pozityvius pokyčius. Be to, šios renovacijos istorijos skatina nebijoti pažangių pasirinkimų: nemažai projektų išsiskyrė saulės elektrinių, šilumos siurblių ar kitų atsinaujinančių energijos šaltinių diegimu, o kai kur net buvo pasirūpinta gamta – įrengtos čiurliams skirtos lizdavietės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Modernūs sprendimai ir gyventojų vienybė

Daugiausiai visuomenės palaikymo „Metų renovacijos projekto 2025“ rinkimuose sulaukė ir nugalėtoju tapo daugiabutis Sudervės g. 12, Avižieniuose, Vilniaus rajone. Šio namo gyventojams teko šildytis elektra, tad smarkiai šoktelėjus elektros kainoms ir augant šildymo sąskaitoms, renovacija tapo neišvengiama būtinybe.

REKLAMA

Modernizacijos metu buvo įgyvendintas platus energinio efektyvumo priemonių spektras: pastatui suteiktas naujas „veidas“ – įrengtas ventiliuojamas fasadas su plytelių apdaila, pakeisti vamzdynai, sumontuoti nauji langai ir radiatoriai. Atnaujinta ir aplinka – Vilniaus rajono savivaldybė sutvarkė šalia esančią atliekų konteinerių aikštelę. Viena reikšmingiausių projektų metu įdiegtų priemonių – geoterminis šildymas: įrengtas modernus šilumos punktas su šilumos siurbliais, o šalia pastato išgręžti gręžiniai, leidžiantys naudoti žemės šilumos energiją. Papildomai pastate sumontuota ir saulės elektrinė.

REKLAMA

Šio projekto sėkmė – ne vien technologiniai sprendimai. Žymiai prisidėjo ir gyventojų aktyvumas bei vienybė. Dauguma butų savininkų pasižymėjo konstruktyviu požiūriu ir sutarė dėl atnaujinimo svarbos, todėl viso proceso metu pavyko sklandžiai bendradarbiauti ir spręsti iškilusius klausimus. Rezultatai kalba patys už save: šildymo išlaidos sumažėjo daugiau nei tris kartus, o metinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos smuko nuo 271,65 iki vos 19,69 tonų CO₂ ekvivalento.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Projektas įgyvendintas vos per metus

Antrąją vietą konkurse pelnė daugiabutis Draugystės gatvėje, Marijampolėje. Čia gyvenančius žmones atsinaujinimui paskatino ne tik pasikartojantys inžinerinių sistemų gedimai ir noras mažinti išlaidas, bet ir pozityvūs renovacijos pavyzdžiai aplink – atnaujinti kaimyniniai namai tapo tvirtu postūmiu žengti pirmyn.

REKLAMA

Vienas ryškiausių šio projekto pokyčių – per visą aukštį stiklinti balkonai, kurie pagerino tiek funkcionalumą, tiek ir estetinius pastato bruožus. Ant stogo buvo įrengtos saulės elektrinės bei kolektoriai, skirti karšto vandens gamybai, o daliai gyventojų sumontuoti šilumos siurbliai. Po renovacijos ženkliai sumažėjo šildymo kaštai, o pats pastatas tapo kur kas šiuolaikiškesnis – tiek išoriškai, tiek viduje. Pagerėjo ir gyvenimo sąlygos: žiemą namuose jauku ir šilta, o vasarą išvengiama alinančio karščio. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija sumažėjo iki 114,71 tonos per metus, o anksčiau F energinio naudingumo klasei priskirtas pastatas dabar atitinka C klasę.

REKLAMA

Šis daugiabutis išsiskiria tuo, kad buvo atnaujintas itin greitai – darbai prasidėjo 2023 m. liepą, o 2024 m. liepą jau buvo gautas statybos užbaigimo aktas ir žmonės galėjo džiaugtis patogesne, jaukesne, tvaresne aplinka

Kiekvienam rūpi ir bendrosios erdvės

Sukilėlių prospekte 88-uoju numeriu pažymėtas daugiabutis užėmė trečiąją vietą tarp „Metų renovacijos projekto“ dalyvių. Jo gyventojų sprendimą renovuoti paskatino ne tik noras sumažinti šildymo išlaidas, bet ir akivaizdžiai prastėjanti pastato techninė būklė – pasitaikydavo dažnos vamzdynų avarijos, stogas buvo nusidėvėjęs, o laiptinių būklė – itin prasta.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojai ne tik vieningai palaikė atnaujinimo idėją, matydami šiuos pokyčius kaip ilgalaikę investiciją į komfortiškesnį gyvenimą. Po renovacijos džiaugiamasi ne vien tik sumažėjusiomis šildymo sąnaudomis – taip pat pagerėjo oro kokybė pastato viduje, atnaujintos ir laiptinės, liftai, o kiemo erdvė tapo saugesnė ir tvarkingesnė.

REKLAMA

Taip pat padidėjo butų vertė – lyginant su kaimyniniais nerenovuotais daugiabučiais, išaugo apie 15 procentų. Energijos vartojimo požiūriu taip pat matomas ryškus progresas: iš E energinio efektyvumo klasės daugiabutis pakilo iki B klasės. Be to, pasinaudojus Kauno miesto savivaldybės įgyvendinama programa, buvo atnaujinta ir namo aplinka. Šiandien gyventojai neapsiriboja vien savo butais – aktyviau rūpinamasi bendrosiomis erdvėmis, yra organizuojami susitikimai ir stiprinama bendruomeniškumo dvasia.

REKLAMA

Rinkimai tapo tradicija: vyko 6-ąjį kartą

„Metų renovacijos projekto“ rinkimų iniciatyvą nuo 2019 metų vykdo Aplinkos projektų valdymo agentūra, siekdama išryškinti pažangiausius ir labiausiai pavykusius daugiabučių atnaujinimo sprendimus Lietuvoje bei skatinti aktyvesnį gyventojų įsitraukimą į renovacijos procesus.

REKLAMA

REKLAMA

„Daugiabučio renovacija – tai ne tik šilumos sąnaudų mažinimas ar fasado atnaujinimas. Tai – visapusiškas gyvenimo kokybės gerinimas: šiltesni namai, mažesnės sąskaitos, saugesnė ir gražesnė aplinka, ilgesnis pastato tarnavimo laikas. Be to, renovacija prisideda prie klimato kaitos mažinimo ir miestų veidų keitimo. Tai ir socialinis pokytis – žmonės pradeda labiau rūpintis savo aplinka, įsitraukia į sprendimų priėmimą, tampa aktyvesniais bendruomenės nariais“, – akcentuoja G. Burbienė.

Daugiau informacijos apie „Metų renovacijos projekto“ rinkimus galima rasti APVA Facebook paskyroje.

Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Teksto autorė: Benita Gaižiūnaitė