Metų infliacija Suomijoje vasarį pakilo iki 8,8 proc.

Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainų metinio prieaugio kritimas pirmąjį šių metų mėnesį buvo laikinas – vasarį jis padidėjo iki 16,3 proc., pagerindamas pernai lapkričio-gruodžio mėnesį pasiektą rekordą.

Be to, praėjusį mėnesį užfiksuotas spartesnis drabužių ir avalynės kainų, viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų, poilsio ir pramogų įkainių augimas per metus, tačiau jis sumenko būsto ir komunalinių paslaugų grupėje.

Vien tik vasarį vartojimas šalyje pabrango 0,8 proc. (sausį – 0,6 proc.).