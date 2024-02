„Meta“ pelną per metus patrigubino

Bendrovė paskelbė pirmąkart išmokėsianti metų ketvirčio dividendus bei pristatė 50 mlrd. dolerių vertės akcijų supirkimo programą.

„Meta“, kuriai priklauso didžiausias pasaulyje socialinis tinklas „Facebook“, nurodė, kad jos grynasis pelnas 2023-ųjų paskutinį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, ūgtelėjo nuo 4,65 mlrd. iki 14,02 mlrd. dolerių, arba 5,33 dolerio akcijai. Pardavimų pajamos šoktelėjo 25 proc. iki 40,11 mlrd. dolerių.

Agentūros „FactSet“ kalbinti analitikai prognozavo vidutiniškai 4,82 dolerio akcijai pelną, 39,1 mlrd. dolerių įplaukas.

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Meta“ planuoja gauti 34,5–37 mlrd. dolerių pajamų.

„Meta“ duomenimis, „Facebook“ bent kartą per dieną aktyvių naudotojų per praėjusius metus padaugėjo 6 proc. iki 2,11 mlrd., o bent kartą per mėnesį prie tinklo prisijungiančių – 3 proc. iki 3,07 milijardo.

Bendrovė ketina nebeskelbti duomenų apie aktyvių vartotojų skaičių. Vietoj to bus viešinama informacija apie vidutinius reklamos įkainius įvairiuose regionuose ir reklaminių pranešimų peržiūrų skaičių.

2023-aisiais „Meta“ rinkos vertė išaugo 2,5 karto, o nuo pradinio viešojo akcijų platinimo (IPO) 2012-aisiais – per 12 kartų iki 1,22 trln. dolerių.