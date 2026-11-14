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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Maxima“ primena – paramos akcija „Mamų unijos“ globotiniams tęsis iki lapkričio pabaigos: dar yra laiko prisidėti

REKLAMA / 2026-11-14 08:00 / šaltinis: tv3.lt
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Rugsėjį „Maximos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje startavusi Auksinio kaspino akcija vyksta iki lapkričio pabaigos. Rinkdamiesi šiuo kaspinu pažymėtas prekes, pirkėjai gali prisidėti prie „Mamų unijos“ globojamų onkologinėmis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų gerovės.

„Maxima“ primena – paramos akcija „Mamų unijos“ globotiniams tęsis iki lapkričio pabaigos: dar yra laiko prisidėti

Rugsėjį „Maximos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje startavusi Auksinio kaspino akcija vyksta iki lapkričio pabaigos. Rinkdamiesi šiuo kaspinu pažymėtas prekes, pirkėjai gali prisidėti prie „Mamų unijos“ globojamų onkologinėmis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų gerovės.

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Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ socialinės atsakomybės ir partnerystės projektų vadovė Radvilė Narbutaitė sako, kad „Auksinio kaspino“ iniciatyva tęsia ilgametę „Maximos“ ir „Mamų unijos“ paramos fondo partnerystę.

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„Su „Mamų unija“ kartu esame jau 18 metų, tad per šį laiką iš arti matėme fondo darbus ir tai, kiek daug pagalbos reikia vėžiu sergantiems vaikams bei jų šeimoms. Vaikų ir jaunimo sveikata bei švietimas yra pagrindinė „Maximos“ socialinės atsakomybės kryptis, todėl mums svarbu prisidėti prie iniciatyvų, kurios padeda vaikams sveikti, stiprėti ir palaipsniui grįžti į įprastą gyvenimą“, – sako R. Narbutaitė.

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„Auksinis kaspinas“ visame pasaulyje atpažįstamas kaip solidarumo su onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais ir jų šeimomis ženklas. 

Prie iniciatyvos prisijungę „Maximos“ tiekėjai  nuo specialiu „Auksinio kaspino“ ženklu pažymėtų prekių pardavimo skiria lėšas „Mamų unijai“. Šiemet iniciatyvoje dalyvauja devyni prekių ženklai, siūlantys apie 150 kasdienio vartojimo produktų.

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Tarp jų – daržovių augintojai iš „Kietaviškių“ įmonių grupės, ilgametė partnerė „Grigeo Group“ įmonė, higieninio popieriaus gamintoja „Grigeo Tissue“, OHO Group, „Malsena Plus“, „Žalia giria“, Kėdainių konservų fabriko kūdikių ir vaikų maisto prekių ženklas „Marmaluzi“ bei „Gentle day“.

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Svarbu ne tik gydymas, bet ir kelias po jo

Vaikui įveikiant onkologinę ligą svarbus ne tik pats gydymas. Sveikstant prireikia laiko atgauti jėgas, reabilitacijos, specialistų pagalbos ir emocinio palaikymo, kad būtų galima po truputį sugrįžti į mokyklą, mėgstamas veiklas ir kuo įprastesnę vaikystės kasdienybę.

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Šiame kelyje vaikus ir jų šeimas lydi „Mamų unija“. Onkologinėmis ligomis sergančių vaikų artimieji gali nemokamai apsistoti šalia Santaros klinikų Vilniuje įrengtuose šeimos namuose su Reabilitacijos centru, kur vaikams teikiamos jų sveikimui reikalingos reabilitacijos paslaugos. Fondas siekia plėsti tokios pagalbos galimybes – Kaune projektuojamas naujas vaikų sveikimo centras.

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Pasak „Maximos“ atstovės, pagalbos poreikis nesibaigia kartu su „Auksinio kaspino“ mėnesiu, todėl svarbu apie jį priminti ir pasibaigus rudeniui persiritus į antrąją pusę.

„Rugsėjį apie vaikų onkologines ligas įprastai kalbama daugiau, tačiau pagalbos poreikis reikalingas ištisus metus. Todėl mums svarbu užtikrinti galimybę prisidėti ir vėliau – ypač žinant, kad vaikų sveikimas ir grįžimas į įprastą gyvenimo ritmą gali užtrukti“, – pažymi R. Narbutaitė.

„Auksinio kaspino“ akcija iki lapkričio 30 d. vyksta 81 „Maximos“ parduotuvėje visoje Lietuvoje.

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

Gairės:
Vilnius
maxima
mamų unijos

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Gairės:
Vilnius
maxima
mamų unijos
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