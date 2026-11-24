„Visą dėmesį telkiame į antrąjį plėtros etapą. Ruošiame naujas prekybos vietas, formuojame komandas ir siekiame, kad dar daugiau Lietuvos gyventojų turėtų galimybę kasdienes prekes įsigyti mažesnėmis kainomis. Nuo pat pradžių pasirinkome spartų plėtros tempą ir jo mažinti neketiname“, – sako „Marytė retail“ vadovas Povilas Ugianskis.
Naujosios „Marytė retail“ parduotuvės įsikurs Marijampolėje Vilkaviškio g. 78, 1000 kv. m ploto patalpose ir Naujoje Akmenėje Eibučių 31A, 1000 kv. m ploto patalpose. Abi parduotuvės duris pirkėjams atvers jau šią savaitę.
Pirmoji „Marytė retail“ parduotuvė duris atvėrė Šilutėje spalio 31 dieną, Lapkričio pradžioje tinklas įžengė į Kauną ir Uteną, vėliau parduotuvės atidarytos Klaipėdoje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Šiuo metu tinklą sudaro septynios parduotuvės šešiuose Lietuvos miestuose.
Bendrovė iki 2026 metų pabaigos siekia turėti 20 veikiančių parduotuvių, o 2027 metais tinklą planuoja išplėsti iki maždaug 40 prekybos vietų visoje šalyje.
Per ateinančius trejus metus „Marytė retail“ į plėtrą ir infrastruktūrą ketina investuoti iki 5 mln. eurų. Įgyvendinant plėtros planus, Lietuvoje numatoma sukurti daugiau kaip 200 naujų darbo vietų.
Vasarą pasikeitę statybos techninio reglamento (STR) reikalavimai bei užsitęsęs prekybos patalpų perdavimo procesas buvo pakoregavę pirminį parduotuvių atidarymo grafiką, tačiau šiuo metu naujosios „Marytė retail“ parduotuvės atidaromos pagal numatytus plėtros planus, nuosekliai įgyvendinant bendrovės strategiją.