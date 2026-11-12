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Panevėžyje ir Marijampolėje – naujovės: įdiegs vaizdo kameras

2026-11-12 14:03 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-12 14:03
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Informacinių technologijų (IT) ir telekomunikacijų bendrovė „Telia“ už 5,8 mln. eurų Panevėžio ir Marijampolės miestuose įdiegs naujas bei modernizuos esamas vaizdo stebėjimo sistemas. Jas bendrovė taip pat jau atnaujino Anykščiuose.

Telia (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Informacinių technologijų (IT) ir telekomunikacijų bendrovė „Telia“ už 5,8 mln. eurų Panevėžio ir Marijampolės miestuose įdiegs naujas bei modernizuos esamas vaizdo stebėjimo sistemas. Jas bendrovė taip pat jau atnaujino Anykščiuose.

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Kaip pranešė bendrovė, diegiamos technologijos padės efektyviau stebėti viešąsias erdves, gerinti eismo saugumą ir suteiks daugiau galimybių atsakingoms tarnyboms operatyviai reaguoti į incidentus.

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Panevėžyje ir Marijampolėje įgyvendina projektus

Panevėžyje už beveik 3 mln. eurų numatyta įrengti 111 naujų vaizdo kamerų, iš pagrindų atnaujinti 83 esamas stebėjimo vietas ir išplėsti stebėjimo tinklą įrengiant kameras dar 50 miesto vietų. Nurodoma, kad naujos kameros bus įrengiamos pagrindiniuose įvažiavimo ir išvažiavimo keliuose, intensyvaus eismo gatvėse bei sankryžose, parkuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose bei kitose viešosiose erdvėse. 

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Taip pat bus diegiama transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistema, atnaujinama centrinė vaizdo stebėjimo platforma, programinė įranga ir operatorių darbo vietos. Projektą Panevėžyje planuojama užbaigti iki 2027 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.

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Tuo metu Marijampolėje „Telia“ kartu su partneriais įgyvendina 2,47 mln. eurų vertės projektą, kurio metu į bendrą sistemą bus sujungtos 92 vaizdo kameros, iš kurių 79 – naujos.

Projekte taip pat diegiami vaizdo analitikos sprendimai, padėsiantys aptikti objektus, susibūrimus ir kitus įvykius, bei atnaujinama eismo stebėjimo sistema, kuri išplės pažeidimų fiksavimo ir integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis galimybes. Darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.

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„Pažangi vaizdo analitika ir patikima duomenų perdavimo infrastruktūra padeda efektyviau fiksuoti eismo pažeidimus, atpažinti įtartinus įvykius bei pastebėti galimas grėsmes – nuo nusikalstamos veikos iki neteisėto sienų kirtimo. Kuo daugiau miestų turės modernias, patikimai veikiančias sistemas, tuo geriau galėsime matyti bendrą situaciją ir stiprinti Lietuvos atsparumą“, – pranešime teigia „Telia“ verslo klientų vadovas Vaidas Dominauskas.

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Anykščiuose šiemet bendrovė užbaigė 348 tūkst. eurų vertės vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimą. Projekto metu buvo atnaujinta centrinė sistema, įrengtos naujos panoraminės bei transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo kameros, o vaizdo archyvas perkeltas į debesijos infrastruktūrą. Atnaujintoje sistemoje taip pat įdiegta dirbtinio intelekto analitika.

Visuose projektuose vaizdo duomenys saugomi Lietuvoje veikiančiuose „Telia“ duomenų centruose.

indeliai.lt

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