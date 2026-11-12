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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

Trijuose Lietuvos miestuose – naujos stebėjimo sistemos: kameros atpažins numerius, pasitelks DI

2026-11-12 11:19 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-12 11:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ už 5,8 mln. eurų įdiegs naujas ir modernizuos esamas vaizdo stebėjimo sistemas Panevėžyje ir Marijampolėje. Jos jau atnaujintos Anykščiuose.

Miesto stebėjimo sistema. Archyvo nuotrauka (ELTA).

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ už 5,8 mln. eurų įdiegs naujas ir modernizuos esamas vaizdo stebėjimo sistemas Panevėžyje ir Marijampolėje. Jos jau atnaujintos Anykščiuose.

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Naujos technologijos padės efektyviau stebėti viešąsias erdves, gerinti eismo saugumą ir suteiks daugiau galimybių tarnyboms operatyviai reaguoti į incidentus, pranešė „Telia Lietuva“.

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Kokios sistemos bus įrengtos miestuose?

Panevėžyje už beveik 3 mln. eurų numatyta įrengti 111 naujų kamerų, atnaujinti 83 bei išplėsti stebėjimo tinklą į 50 naujų vietų. Naujos kameros bus įrengiamos pagrindiniuose keliuose, intensyvaus eismo gatvėse bei sankryžose, parkuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose bei kitose viešosiose erdvėse.

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Taip pat bus diegiama automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema, atnaujinama centrinė vaizdo stebėjimo platforma, programinė įranga ir operatorių darbo vietos. Darbai vyks iki 2027 metų kovo pabaigos.

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Marijampolėje „Telia Lietuva“ kartu su partneriais už 2,47 mln. eurų į bendrą sistemą sujungs 92 vaizdo kameras, iš jų 79 naujos. Diegiami vaizdo analitikos sprendimai, padėsiantys aptikti objektus, susibūrimus ir kitus įvykius, atnaujinama eismo stebėjimo sistema. Projektą planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos.

Anykščiuose bendrovė šiemet baigė 348 tūkst. eurų vertės sistemos modernizavimą – atnaujinta centrinė sistema, įrengtos naujos panoraminės bei valstybinių numerių atpažinimo kameros, o vaizdo archyvas perkeltas į debesijos infrastruktūrą. Taip pat įdiegta dirbtinio intelekto analitika.

Visuose projektuose vaizdo duomenys saugomi Lietuvoje veikiančiuose „Telia“ duomenų centruose.

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