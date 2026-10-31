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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje duris atvėrė pirmoji „Marytė retail“ parduotuvė

2026-10-31 15:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 15:19
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Šeštadienį, spalio 31 dieną, Šilutėje oficialiai duris atvėrė pirmoji naujo mažmeninės prekybos tinklo „Marytė retail“ parduotuvė, rašoma pranešime spaudai.

Šeštadienį, spalio 31 dieną, Šilutėje oficialiai duris atvėrė pirmoji naujo mažmeninės prekybos tinklo „Marytė retail“ parduotuvė, rašoma pranešime spaudai.

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Pirmoji „Marytė retail“ parduotuvė atsidarė buvusiose „Mere“ prekybos tinklo patalpose. 860 kv. m ploto prekybos erdvėje. Šilutiškiai ir miesto svečiai jau gali susipažinti su naujojo tinklo asortimentu ir įvertinti jo siūlomas kainas.

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Anot „Marytė retail“ tinklo kūrėjų, pirmosios parduotuvės atidarymas žymi svarbų bendrovės veiklos etapą ir ambicingų plėtros planų Lietuvoje pradžią. Bendrovei pavyko įgyvendinti anksčiau skelbtą tikslą – veiklą pradėti dar spalio mėnesį.

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„Šiandien geriausias darbo įvertinimas – pirkėjų susidomėjimas. Eilės prie parduotuvės vis ilgėja, laisvų pirkinių vežimėlių nebelieka, o žmonių srautas tik auga. Toks startas pranoko mūsų lūkesčius ir dar kartą patvirtino, kad pirkėjai laukė naujos apsipirkimo alternatyvos. Šilutė – tik mūsų veiklos Lietuvoje pradžia, o ambicijų turime gerokai daugiau“, – sako „Marytė retail“ vadovas Povilas Ugianskis.

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Naujasis prekybos tinklas siekia įsitvirtinti Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje, didžiausią dėmesį skirdamas kainos ir kokybės santykiui bei kasdieniams pirkėjų poreikiams.

Daugiau informacijos apie artimiausiu metu duris atversiančias „Marytė retail“ parduotuves – jau antradienį, lapkričio 3 dieną.

Per ateinančius trejus metus „Marytė retail“ į plėtrą bei infrastruktūrą ketina investuoti iki 5 mln. eurų. Ši investicija ne tik suteiks pirkėjams daugiau alternatyvų prekybos sektoriuje, bet ir prisidės prie regionų ekonomikos – šalyje planuojama sukurti daugiau kaip 200 naujų darbo vietų.

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Pirminius „Marytė retail“ parduotuvių atidarymo planus pakoregavo vasarą pasikeitę statybos techninio reglamento (STR) reikalavimai bei užsitęsęs prekybos patalpų perdavimo procesas, kuomet daliai patalpų savininkų teko spręsti papildomus patalpų paskirties keitimo ir leidimų gavimo klausimus.

 

indeliai.lt

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