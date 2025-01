„Mano būstas“ specialistai: štai koks žingsnis sumažins jūsų šildymo sąskaitą

REKLAMA

Senojo šilumos punkto trūkumai

„Mano būstas“ darbuotojas Aleksandr Robert Ščerbuk dalinasi, kokie didžiausi senojo šilumos punkto trūkumai: „Didžiausias trūkumas, kad mes negalime jo reguliuoti realiu laiku. Gauname užklausą iš kliento, turime ją išanalizuoti ir tada išsiųsti techniką, kuris dažniausiai tik po trijų darbo dienų atvažiuoja ir rankiniu būdu sureguliuoja.“

Reikėtų nepamiršti, kad per tris dienas gali staiga sušilti ar vėl atšalti, o senajame šilumos punkte negalima greitai reaguoti į oro temperatūros pasikeitimus. Be to, dėl senųjų punktų naudojimo dažnas gali sulaukti didesnių sąskaitų, tą lemia netinkama ar pasenusi izoliacija. Šiluma yra skleidžiama į išorę, todėl dažnai senuose šilumos punktuose būna šilta.

Kaip galima sutaupyti su naujuoju šilumos punktu?

Žmonės, turintys naująjį šilumos punktą, gali gauti net iki 15 proc. mažesnes šildymo sąskaitas. Naujojo šilumos punkto valdiklis yra automatinis, taip pat yra lauko daviklis, kuris nustato temperatūrą ir pagal tai reguliuoja šildymo tiekimą.

„Pavasarį, kai prasideda šilti orai, bunda gamta, lauko temperatūros daviklis nurodo, kad reikia šilumos punktui atsijungti. Kai lauke temperatūra aukštesnė nei 12 laipsnių šilumos, šis punktas atsijungia, taip taupydamas gyventojų sąskaitas ir nenaudodamas šildymo. Kai temperatūra, dažniausiai naktį, nukrenta, jis vėl įsijungia ir vėl tiekia šildymą pagal tam tikrą grafiką“, – aiškina A. R. Ščerbuk.

Senojo šilumos punkto pakeitimas

Jei ir jūs norite sutaupyti, jau dabar reikėtų pradėti galvoti apie senojo šilumos punkto pakeitimą į naują. Visus atnaujinimo darbus galima pradėti po šildymo sezono pabaigos – balandžio, gegužės mėnesiais.

„Mano būstas“ komanda savo sistemose mato ne tik atnaujintų šilumos punktų rodmenis, bet ir įvairias avarijas, į kurias gali reaguoti dar greičiau. Tokiu būdu sutaupomas laikas ir greičiau užtikrinamas sklandus šilumos tiekimas.

„Galiu padaryti keitimus vietoje, pavyzdžiui, vykdant termošoką technikui nereikia važiuoti į objektą ir didinti karšto vandens temperatūrą, o viską padarome čia, iš kompiuterio“, – dalijasi „Mano būstas“ darbuotojas Lukas Buinovskis.