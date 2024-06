Maisto kainos pasaulyje pasiekė 6 mėnesių aukštumas

Organizacijos ataskaitoje nurodoma, kad grūdų kainos pašoko 6,3 proc. ir augo antrą mėnesį iš eilės bei pasiekė aukščiausią per keturis mėnesius lygį, nes padidėjo visų pagrindinių grūdų pasaulinės eksporto kainos, o labiausiai – kviečių kainos.

Be to, pieno produktų kainos pakilo 1,8 proc. ir pasiekė aukščiausią lygį per trylika mėnesių, rašo portalas „Trading Economics“.

Kita vertus, augaliniai aliejai atpigo 2,4 proc., nes palmių aliejaus kainų sumažėjimas su kaupu atsvėrė sojų, rapsų ir saulėgrąžų aliejaus kainų pakilimą.

Mėsos kainos smuktelėjo 0,2 proc., nes sumažėjo tarptautinės paukštienos ir galvijienos kainos, o kiaulienos ir avienos kainos padidėjo.

Be to, cukraus kainos sumažėjo 7,5 proc. ir smuko trečią mėnesį iš eilės bei pasiekė žemiausią nuo 2023 metų sausio lygį, daugiausia dėl geros naujojo derliaus sezono pradžios Brazilijoje, kurią paskatino palankios oro sąlygos.

FAO pasaulio maisto kainų indeksas rodo penkių maisto produktų grupių – grūdų, mėsos, pieno produktų, augalinių aliejų ir cukraus – kainų pokyčius tarptautinėse rinkose.