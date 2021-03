Mačiulis apie naująjį prekybos tinklą Lietuvoje: žema kaina nėra svarbiausias dalykas

Pirmadienį Lietuvoje sparčiai pasklido žinia apie naujo Vokietijos žemų kainų prekybos tinklo „Aldi“ plėtrą šalyje, tačiau tuoj sureaguota, kad žemos kainos ne visada yra iš tiesų patrauklios, todėl žiniasklaida neturėtų jų pernelyg akcentuoti.

Pigūs daiktai dažnai yra patys brangiausi

Apie naująjį prekybos tinklą Lietuvoje ir žiniasklaidoje akcentuojamas žemas kainas suskubo pasisakyti ir skandinaviško kapitalo banko „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Jo teigimu, maža kaina dažnai gali slėpti tamsią verslo virtuvę.

„Aš, prisipažinsiu, labai atidžiai nežiūriu į kasdieninių produktų kainas, bet vieną kartą atkreipiau dėmesį į tai, kad viščiuko kilogramas kainuoja apie eurą. Įsivaizduojate, kažkas šildo kiaušinius inkubatoriuose, išridena, maitina, šukuoja, užaugina, suorganizuoja atsisveikinimą su šia ašarų pakalne, supakuoja, atveža, šaldytuve laiko... ir pardavinėja už eurą.

Ir dar procese augintojas, vežėjas, pardavėjas kažkokį pelną uždirba“, – asmeninėje socialinio tinklo paskyroje dalijosi ekonomistas.

N. Mačiulis tokias kai kurių produktų kainas vadina „modernios gyvulininkystės, technologinės revoliucijos, logistikos bei prekybos sistemos ir viso kapitalizmo“ triumfu.

„Bet tada dar atkreipiau dėmesį, kad galima už tris eurus pirkti ir viščiuką augintą be antibiotikų. Būna ir dar brangesnių, tų, kurie be hormonų auginti, saulę matė.

Man atrodo mes užmirštame – arba dar net neturėjome laiko sužinoti – jog gauname tai, už ką sumokame. Jei aš nenoriu mokėti daugiau nei euro už tai, ką valgysiu, tai moderni ekonomika pasiūlys man produktą, bet tame procese bus nukirsta daug kampų – vietoj grūdų tas viščiukas valgys tabletes, gyvens viename narvelyje su dar septyniais panašaus likimo gyvūnais, ten dirbantys darbuotojai negaus padoraus atlyginimo, gal kažkas net bandys nesumokėti mokesčių ir t.t.

Ir čia kiekviename žingsnyje galima rasti tokių pavyzdžių. Nori dešros po 17 centų? Bus, tik neklausk kaip ji gaminama. Nori pomidorų vidury žiemos po eurą? Bus! Plastikiniai, be kvapo, be skonio, be vitaminų, bet bus. Pigūs daiktai dažnai yra patys brangiausi“, – prideda N. Mačiulis.

Vis dėlto, N. Mačiulio teigimu, gyvename valstybėje, kur kainos kriterijus jau turėtų keliauti į antrą planą.

„Dar vienas prekybos tinklas, dar daugiau konkurencijos, dar daugiau pasirinkimo yra puiku. Ir taip, taip, net ir žemų kainų prekybos tinkluose yra labai aukštos kokybės, rafinuotų ir brangių prekių, viskas gerai, jau ko, ko, bet pasirinkimo šiuolaikinėje parduotuvėje tai tikrai netrūksta. Bet aš labiau laukiu ne dar vieno prekybos tinklo, o antraštės, kuri nebeakcentuos ir nebefetišizuos žemos kainos“, – rašo N. Mačiulis.

„Aldi“ planuose – daugelis Lietuvos miestų

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmadienį vz.lt, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Vokietijos prekybos tinklo „Aldi“ planuojamą atsidarymą ir plėtrą Lietuvoje.

Portalo žiniomis, per metus šalyje naujasis tinklas planuoja atidaryti bent 15 parduotuvių. Skirtingai nei konkurentas „Lidl“, „Aldi“ Lietuvoje suplanavo greitą ir agresyvią plėtrą.

Vienas portalo šaltinių pabrėžė, kad bet kokia informacija, susijusi su prekybos tinklo planais Lietuvoje, yra visiškai slapta. Pasak šaltinių, „Aldi“ į Lietuvą gali žengti arba savarankiškai, arba įsigyti kurį nors jau veikiantį prekybos rinkos žaidėją.

Vienas pagrindinių „Aldi“ konkurentų tarptautiniu mastu yra Lietuvoje beveik penkerius metus veikiantis kitas Vokietijos prekybos tinklas „Lidl“, 22-uose miestuose turintis 54 parduotuves.

Įdomu tai, kad interneto domenas aldi.lt Lietuvoje buvo registruotas dar 2001 m., o informacija apie jį atnaujinta šių metų vasarį. Oficialus domeno valdytoja nurodoma bendrovė „Aldi Einkauf GmbH& Co OHG“.

„Aldi“ skelbia šiuo metu veikianti 19-oje pasaulio šalių. Tarp jų ir kaimyninėje Lenkijoje.

Šis Vokietijos mažmeninės prekybos tinklas buvo įkurtas 1946 m. brolių Karlo ir Theo Albrechtų. Iš pavardės kilęs ir tinklo pavadinimas (ALbrecht-DIscoun arba nuolaida).

D. Dundulis: „Aldi“ domėjosi galimybe įsigyti „Norfą“

Į Lietuvos rinką planuojantis žengti Vokietijos žemų kainų prekybos tinklas „Aldi“ domėjosi galimybe įsigyti vieną didžiausių šalies mažmeninės prekybos tinklų „Norfa“, tačiau pokalbiai derybomis neužsibaigė, teigia „Norfos” įmonių grupės savininkas Dainius Dundulis.

„Buvo susisiekęs su mumis tikrai, bet tokio konkretaus pasiūlymo nesame gavę. Jeigu sąžiningai, dabar tikrai nebeatmenu, ar tai buvo prieš, ar po Naujųjų metų, bet neseniai“, – BNS sakė D. Dundulis.