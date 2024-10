LVAT: „Top Sport“ už pažeidimą pagrįstai skirta 15 tūkst. eurų bauda

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 9 dieną atmetė „Top sport“ skundą bei paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų administracinis teismas) 2023 metų balandžio 18 dienos sprendimą – šis teismas atsisakė panaikinti tarnybos direktoriaus 2022 metų gruodžio 29 dienos įsakymą dėl nustatytų pažeidimų ir 15 tūkst. eurų baudos.

„Aplinkybė, kad tam tikrus byloje esančius įrodymus (...) (pirmos instancijos – BNS) teismas vertino kitaip nei norėtų pareiškėjas („Top sport“ – BNS), savaime nereiškia, kad šie įrodymai (...) buvo įvertinti netinkamai“, – nusprendė LVAT.

2022 metų balandį Lošimų priežiūros tarnyba pradėjo neplaninį patikrinimą gavusi lošėjo skundą, kad nepaisant jo prašymo neleisti lošti jis vis tiek buvo įleidžiamas į bendrovės lažybų punktą.

Patikrinimo metu tarnyba paprašė „Top Sport“ pateikti vaizdo įrašus, kuriuose būtų matomas lošėjas, tačiau jie nebuvo pakankamai išsamūs – atsiskaitymus grynaisiais užstojo pardavėjas, o prasta įrašų kokybė neleido nustatyti visų aplinkybių. Vėliau prašyti papildomi įrašai taip pat nebuvo pateikti, nes bendrovė juos automatiškai ištrina praėjus 180 dienų.

„Top sport“ skunde neigė, kad vaizdo įrašai yra neryškūs ir iš jų negalima nustatyti asmenų tapatybės, o aplinkybė, kad lošėjas save atpažino, yra nereikšminga.

„Teismas nepagrįstai padarė šias išvadas, kadangi aplinkybė, jog asmuo buvo atpažintas iš vaizdo įrašų, leidžia teigti, kad įrašų kokybė yra pakankama ir tinkama bei atitiko kriterijus“, – teismui teigė „Top sport“.

Be to, anot bendrovės, sprendimas, jog būtina vaizdo įrašu fiksuoti priimamas ir išmokamas sumas pernelyg išplečia įstatymo reikalavimus, be to, vaizdo medžiagą, dėl kurios nėra pradėtas tyrimas, ištrinti po 180 dienų reikalauja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Tuo metu tarnyba teismui teigė, kad „Top sport“ duomenis privalo saugoti tokiu būdu, kad vėliau būtų galima atsekti lošėjų ir darbuotojų veiksmus atliekant operacijas su pinigais.

Be to, anot tarnybos, pagal įstatymą bendrovė turėjo išsaugoti visus, o ne tik lošėjo skunde nurodytus vaizdo įrašus nuo patikrinimo pradžios iki pabaigos.

„Skaitmeninio vaizdo fiksavimo (įrašymo) sistema turi būti įdiegta taip, kad būtų įgyvendinti reikalavimai skaitmeninio vaizdo įrašymo sistemų vaizdo įrašams ir veikti taip, kaip to reikalauja (...) teisės normos“, – teigė LVAT.