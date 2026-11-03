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„Lufthansa“ įspėja: kitąmet bilietų kainos augs dviženkliais skaičiais

2026-11-03 15:35 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-03 15:35
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Vokietijos aviacijos milžinė „Lufthansa“ pranešė, kad dėl karo su Iranu išaugus pasaulinėms energijos kainoms, jos išlaidos kurui šiais metais bus dviem milijardais eurų didesnės nei pernai.

„Lufthansa“. Archyvinė nuotrauka (EPA–ELTA)

Vokietijos aviacijos milžinė „Lufthansa“ pranešė, kad dėl karo su Iranu išaugus pasaulinėms energijos kainoms, jos išlaidos kurui šiais metais bus dviem milijardais eurų didesnės nei pernai.

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„Lufthansa“ įspėjo, kad bilietų kainos toliau kils. Kiek anksčiau Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ taip pat paskelbė, kad didins kainas ir pradės išlaidų mažinimo programą, nes JAV ir Izraelio karas su Iranu lemia, kad pasaulinės energijos kainos išlieka aukštos.

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Kainų didinimas bus būtinas, „siekiant perkelti padidėjusias degalų sąnaudas“, žurnalistams sakė bendrovės finansų vadovas Till Streichert.

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„Kitais metais bilietų kainos išaugs dviženkliais skaičiais“, – sakė jis.

Kuro sąskaita sieks 9,3 mlrd. eurų

Skelbdama trečiojo ketvirčio rezultatus, grupė taip pat pranešė prognozuojanti, kad visų metų kuro sąskaita pasieks 9,3 mlrd. eurų. Ši suma yra 600 mln. eurų didesnė, nei manyta vos prieš kelis mėnesius.

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Grupė, kuriai taip pat priklauso tokie vežėjai kaip „Swiss“, „Brussels Airlines“ ir „Eurowings“, taip pat šiek tiek sumažino savo 2026 metų pelno iš pagrindinės veiklos prognozę. Dabar numatoma, kad jis sieks nuo 1,7 iki 2 mlrd. eurų. Anksčiau buvo prognozuojamas 1,7–2,2 mlrd. eurų rėžis.

Nepaisant kiek prastesnių perspektyvų, grupė pranešė, kad liepos–rugsėjo pelnas išaugo 30 proc. ir viršijo prognozes. Grynasis pelnas siekė 1,26 mlrd. eurų, o bendrovė pažymėjo, kad fiksuota didelė aukštesnės klasės bilietų į Aziją ir Šiaurės Ameriką paklausa.

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Pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo devyniais procentais iki 12,2 mlrd. eurų.

Vis dėlto išlaidos kurui per ketvirtį buvo daugiau nei 500 mln. eurų didesnės nei prieš metus.

„Pagerinome savo rezultatą, palyginti su praėjusiais metais, nepaisant to, kad didesnės išlaidos kurui ketvirčio rezultatą pablogino daugiau nei puse milijardo eurų, esame tuo patenkinti, – sakė T. Streichert. – Prie to prisidėjo didelė paklausa.“

indeliai.lt

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