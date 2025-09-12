Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Lufthansa“ didins valdomą Italijos ITA akcijų dalį iki 90 proc.

2025-09-12 11:18 / šaltinis: BNS
2025-09-12 11:18

Vokietijos civilinės aviacijos flagmanė „Lufthansa“ planuoja iki 2026 metų vidurio padidinti valdomą Italijos oro vežėjos „ITA Airways“ akcijų dalį iki 90 proc. ir dėl to bendradarbiauja su Italijos ekonomikos ministerija, rašo Italijos leidinys „Corriere della Sera“, remdamasis informuotais šaltiniais.

Vokietijos civilinės aviacijos flagmanė „Lufthansa“ planuoja iki 2026 metų vidurio padidinti valdomą Italijos oro vežėjos „ITA Airways“ akcijų dalį iki 90 proc. ir dėl to bendradarbiauja su Italijos ekonomikos ministerija, rašo Italijos leidinys „Corriere della Sera“, remdamasis informuotais šaltiniais.

0

Anot jų, galutinis sprendimas bus priimtas veikiausiai ateinančių metų balandžio arba gegužės mėnesiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

41 proc. ITA akcijų dabar turinti „Lufthansa“ pasiryžusi šiam sandoriui skirti 325 mln. eurų ir sumokėti dar 100 mln. eurų, jei Italijos aviakompanija pasiektų norimus veiklos rodiklius.

„Lufthansa“ šias akcijas iš Italijos vyriausybės įsigijo pernai ir pagal atitinkamą sutartį įgijo teisę 2026-ųjų viduryje padidinti paketą iki 90 procentų.

Kita vertus, Vokietijos aviacijos grupė susiejo papildomų ITA akcijų įsigijimo laikotarpį su tuo, kaip greitai ITA sugebės pagerinti savo pelningumo rodiklius.

