„Lufthansa“ didins valdomą Italijos ITA akcijų dalį iki 90 proc.

Anot jų, galutinis sprendimas bus priimtas veikiausiai ateinančių metų balandžio arba gegužės mėnesiais.
41 proc. ITA akcijų dabar turinti „Lufthansa“ pasiryžusi šiam sandoriui skirti 325 mln. eurų ir sumokėti dar 100 mln. eurų, jei Italijos aviakompanija pasiektų norimus veiklos rodiklius.
„Lufthansa“ šias akcijas iš Italijos vyriausybės įsigijo pernai ir pagal atitinkamą sutartį įgijo teisę 2026-ųjų viduryje padidinti paketą iki 90 procentų.
Kita vertus, Vokietijos aviacijos grupė susiejo papildomų ITA akcijų įsigijimo laikotarpį su tuo, kaip greitai ITA sugebės pagerinti savo pelningumo rodiklius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!