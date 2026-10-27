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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„LTG Infra“ skelbia naują konkursą „Rail Baltica“ tilto per Nerį rangovui atrinkti

2026-10-27 17:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 17:08
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Sutartį su ankstesne rangove Italijos „Rizzani de Eccher“ nutraukusi valstybinė geležinkelių infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ skelbia naujo rangovo atranką, siekiant užbaigti europinės vėžės „Rail Baltica“ tilto per Nerį statybas.

„Rail Baltica“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Sutartį su ankstesne rangove Italijos „Rizzani de Eccher“ nutraukusi valstybinė geležinkelių infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ skelbia naujo rangovo atranką, siekiant užbaigti europinės vėžės „Rail Baltica“ tilto per Nerį statybas.

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„Kiekvienas „Rail Baltica“ kilometras stiprina Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumą ir susisiekimą su Europa. Todėl mūsų prioritetas – kuo greičiau atnaujinti Neries tilto statybas ir užtikrinti, kad darbai nesustotų ilgiau nei būtina“, – pranešime sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

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„LTG Infra“ atliko rinkos konsultaciją su potencialiais rangovais, aptartos projekto aplinkybės, leidusios pritaikyti pirkimo dokumentaciją prie esamos situacijos ir efektyviai įgyvendinti viešąjį pirkimą. 

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Taip pat atnaujinti techniniai darbo dokumentai, kadangi konkursas skelbiamas ne visai tilto statybai, o likusiai jos daliai.

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Pirmųjų rinkos pasiūlymų laukiama 2027 m. pradžioje, paskui vyks derybos ir galutinių pasiūlymų pateikimas. Rangos darbus planuojama atnaujinti po sutarties pasirašymo.

1,51 kilometrų ilgio tiltas per Nerį taps ilgiausiu geležinkelio tiltu Baltijos šalyse. Dėl aplinkosauginių reikalavimų saugomoje „Natura 2000“ teritorijoje jis projektuojamas be atramų Neries upėje, o statybose naudojami sudėtingi inžineriniai sprendiniai.

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Iki šiol objekte jau įrengti 376 poliai, išbetonuota 11 atraminių kolonų, pradėta tilto perdangos statyba, o atliktų darbų apimtis pasiekė maždaug pusę visam tiltui reikalingų statybos darbų.

Sprendimas nutraukti sutartį su „Rizzani“ priimtas įvertinus rangovo finansinę situaciją, darbų vykdymo eigą ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą, tarp jų – nevykusius atsiskaitymus su subrangovais.

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Po sutarties nutraukimo „LTG Infra“ perėmė statybvietę, atliko jos inventorizaciją bei detaliai užfiksavo faktinę objekto būklę. 

Anot įmonės, tai sudarys prielaidas naujam rangovui sklandžiai perimti darbus.

Pasak „Rail Baltica“ Lietuvoje vadovo Mindaugo Ivanavičiaus, sprendimas nutraukti ankstesnę sutartį buvo būtinas siekiant apsaugoti projekto terminus ir užtikrinti darbų tęstinumą.

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„Vertinant visas alternatyvas, pasirinktas sprendimas nutraukti sutartį su ankstesniu rangovu geriausiai apsaugojo viešąjį interesą ir leido išvengti dar didesnių vėlavimų ateityje. Mūsų tikslas išlieka tiltą per Nerį užbaigti kartu su gretimuose ruožuose vykdomais sankasos ir geležinkelio infrastruktūros darbais“, – pranešime teigia M. Ivanavičius.

„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną. 

indeliai.lt

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