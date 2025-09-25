„LTG Cargo Polska“ įsigijo 72 vagonus

Kaip pranešė bendrovė, konteinerių ir puspriekabių gabenimui europinės vėžės geležinkeliu skirti vagonai buvo įsigyti gavus Europos Sąjungos (ES) finansavimą.
„Toliau fokusuojamės į veiklos efektyvinimą ir augimą, tad nuosavų vagonų įsigijimas – svarbus žingsnis. Su naujaisiais vagonais galėsime pasiūlyti tvarias, efektyvias ir kokybiškas paslaugas perkeliant krovinius, keliaujančius į Vakarų Europą, nuo kelių ant geležinkelių“, – pranešime sakė „LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė.
Pasak „LTG Cargo Polska“ prezidento Laimono Nekrošiaus, naujieji kišeniniai vagonai bus naudojami intermodaliniame maršrute Kaunas–Duisburgas, kuriame nuo birželio yra vykdomas ir tarpinis sustojimas stambiame logistikos mazge Lodzėje.
„Nuolat ieškome galimybių teikti geresnes paslaugas klientams, tad siekdami įsigyti naujų vagonų, teikėme paraišką ES transporto projektų centro administruojamam Lenkijos nacionaliniam intermodalinio transporto atkūrimo plano fondui, iš kurio užsitikrinome 7 mln. eurų finansavimą šiam įsigijimui“, – nurodė jis.
„LTG Cargo Polska“ veiklą Lenkijoje pradėjo 2020 metais, siekiant stiprinti logistikos tiekimo grandines ir gerinti krovinių mobilumą tarp Lietuvos ir Lenkijos bei Vakarų Europos. Įmonė plėtoja krovinių vežimo geležinkeliais ir ekspedijavimo veiklą Lenkijoje, teikia intermodalinių pervežimų paslaugas.
Praėjusiais metais įmonės pervežtų traukinių skaičius išaugo trečdaliu. Šiuo metu bendrovėje dirba 130 darbuotojų, įmonė valdo virš 350 europinei vėžei skirtų vagonų ir 28 lokomotyvų parką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!