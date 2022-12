„Litgrid“: elektros kaina per savaitę Lietuvoje augo trečdaliu

Anot jos, Latvijoje ir Estijoje didmeninė elektros kaina lapkričio 28–gruodžio 4 dienomis buvo tokia pati kaip ir Lietuvoje.

„Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius sako, kad visoje Europoje auga elektros paklausa, kurią turi padengti brangios šiluminės elektrinės.

„Praėjusią savaitę Lietuvoje fiksuota didžiausia šiluminių elektrinių gamyba šiemet – apie 64 gigavatvaladžių. Auganti šiluminių elektrinių gamyba susijusi su suvartojimu, kuris toliau išlieka aukštas dėl jau kelias savaites regione vyraujančių šaltų orų. Taip pat visą praėjusią savaitę neplanuotai buvo remontuojama Auvere elektrinė Estijoje, o jos įprastai gaminamą elektros energijos kiekį pakeitė stabiliai dirbęs Elektrėnų kompleksas“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Pasak jo, 300 eurų už MWh elektros kainos riba praėjusią savaitę buvo viršyta beveik visose „NordPool“ rinkose, išskyrus Lenkiją ir kai kurias Norvegijos zonas.

REKLAMA

Lietuvoje elektros suvartojimas lapkričio 28–gruodžio 4 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 1 proc. – iki 254 gigavatvalandžių (GWh).

Šalyje esančios elektrinės užtikrino 37 proc. suvartoto kiekio, bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 94 GWh elektros energijos – 59 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, kai gamyba siekė 59 GWh. Šiluminės elektrinės pagamino 68 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 9 proc., hidroelektrinės – 18 proc., saulės elektrinės – mažiau nei 1 proc., o kitos elektrinės – 4 procentus.

REKLAMA

Gamyba šiluminėse elektrinėse per savaitę padidėjo daugiau nei dvigubai – iki 64 GWh, hidroelektrinėse – 22 proc. iki 17 GWh.

65 proc. reikiamo elektros energijos kiekio buvo importuota, importas per savaitę sumažėjo 5 proc. – iki 202 GWh. Iš Skandinavijos, per „NordBalt“ jungtį, į Lietuvą pateko 57 proc., iš Lenkijos – 16 proc., per sieną su Latvija – 27 proc.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos padidėjo daugiau nei tris kartus iki 24 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 84 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, o likę 16 proc. eksportuoti į Latviją.