„Litgrid“: elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę augo 12 proc.

Anot elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, atsinaujinančių išteklių augimas iš dalies kompensavo aukštas gamtinių dujų kainas, pakilusias dėl sumažėjusio rusiškų dujų pralaidumo į Europą.

„Vėjo gamyba Baltijos šalyse augo apie pusantro karto, hidro generacija didėjo ketvirtadaliu, o saulės gamyba išliko panaši, palyginti su praėjusia savaite. Elektros energijos suvartojimas Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse šiek tiek susitraukė. Nors visos šios tendencijos leistų tikėtis kainų mažėjimo, tačiau padėtis dėl gamtinių dujų neleido kainai kristi žemyn“, – pranešime sakė L. Varanavičius.

Pasak jo, praėjusią savaitę buvo didžiausia savaitinė dujų kaina „GetBaltic“ dujų biržoje, BGSI indeksas vidutiniškai siekė 165 eurus.

REKLAMA

„Aukštos gaminių dujų kainos stebimos visoje Europoje, o to priežastimi išlieka Rusijos tiekimo apimtys – nuo liepos 11 dienos uždarius dujotiekį „Nord Stream 1“ remontui, dujų importas į Europą tapo dar labiau apribotas“, – sakė L. Varanavičius.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 1 proc. iki 209 GWh, gamyba augo apie 40 proc. iki 76 GWh, vietinė generacija leido užtikrinti 36 proc. šalies elektros energijos suvartojimo.

Daugiausiai energijos Lietuvoje pagamino vėjo jėgainės – 30 GWh, jų gamybos apimtys per savaitę šoktelėjo daugiau nei dukart. Apie 50 proc. išaugo hidroelektrinių gamyba, o saulės bei šiluminės elektrinės pagamino beveik tiek pat kiek ir praėjusią savaitę – atitinkamai 9 ir 20 GWh. Dėl to vietinė generacija Lietuvoje užtikrino daugiau nei trečdalį suvartojimo ir buvo didžiausia nuo balandžio vidurio.

REKLAMA

REKLAMA

Importuota 65 proc. šalies elektros energijos poreikio, per savaitę bendras importas sumažėjo 6 proc. iki 187 GWh. 61 proc. elektros į šalį pateko iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 21 proc. – per sieną su Latvija, o 18 proc. iš Lenkijos.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos išaugo 72 proc. iki 45 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 70 proc., o į Latviją likę 30 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros energijos.