„Litgrid“: didmeninė elektros kaina per savaitę Lietuvoje sumažėjo 37 proc.

Latvijoje elektros kaina praėjusią savaitę, kaip ir Lietuvoje, buvo 75 eurai, o Estijoje 74 eurai, pranešė elektros perdavimo operatorė „Litgrid“.

Pasak „Litgrid“ Strategijos departamento direktoriaus Liutauro Varanavičiaus, mažesnes elektros kainas lėmė sumažėjęs jos vartojimas, atšilę orai bei išaugusi atsinaujinančių energijos išteklių gamyba.

„Vienas svarbiausių pokyčių – praėjusią savaitę reikšmingai sumažėjusi paklausa. Lietuvoje elektros suvartota net penkiais procentais mažiau nei savaitę prieš tai, panašus pokytis buvo ir Latvijoje. Tam didelę įtaką turėjo atšilę orai – savaitės pabaigoje oro temperatūra dieną pasiekė net 13 laipsnių. Rekordus mušė saulės jėgainės. Didžiausia valandinė saulės gamyba fiksuota penktadienį – 362 megavatai, tačiau ir savaitgalį per pietus šių elektrinių gamyba siekdavo per 300 megavatų“, – pranešime teigė L. Varanavičius.

Pasak jo, šeštadienį sutapus didelei vėjo ir saulės gamybai didmeninė elektros kaina visą dieną siekė vos 30 eurų už MWh, o anksti ryte – 4 eurus.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 5 proc. iki 216 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje vietos elektrinės užtikrino 44 proc. šalies elektros suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 95 GWh elektros – 2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.

Lietuvoje praėjusią savaitę vėjo jėgainių generacija siekė 52 GWh, fhdroelektrinės gamybą didino 15 proc. iki 18 GWh, saulės jėgainės – 55 proc. iki 6 GWh. Tuo metu šiluminių elektrinių generacija mažėjo 26 proc. iki 18 GWh.

Šiluminės elektrinės pagamino 18 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos, vėjo jėgainės – 55 proc., hidroelektrinės – 19 proc., saulės elektrinės – 7 proc., o kitos elektrinės – 1 procentą.

58 proc. šalies elektros poreikio buvo importuota. Bendras importas augo 4 proc. iki 185 GWh. 48 proc. elektros į šalį pateko iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 49 proc. – per sieną su Latvija, 3 proc. – per sieną su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 54 proc. iki 51 GWh. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 93 proc. iš Lietuvos eksportuojamos elektros, į Latviją – 6 proc., į Skandinaviją – 1 proc.