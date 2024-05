„Litgrid“: dėl gedimo atsijungė „NordBalt“ elektros jungtis su Švedija

Pirminiais duomenimis, aukštos įtampos nuolatinės srovės jungtis atsijungė dėl gedimo keitiklio stotyje Švedijos pusėje.

Pranešime pažymima, kad atsijungus „NordBalt“ aktyvuoti rezervai, vartotojams Lietuvoje elektros energijos perdavimas nesutriko.

Per pirmuosius keturis 2024 m. mėnesius „NordBalt“ bendras jungties prieinamumas rinkai buvo daugiau nei 99 procentai. Per 2023 metus iš Švedijos į Lietuvą per šią jungtį importuota 4,967 TWh elektros energijos.

700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų.