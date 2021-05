Liko vienas žingsnis: Seimas balsuos dėl vienišų asmenų išmokos įteisinimo

Valdantieji dar prieš rinkimus žadėjo, kad ne tik našliai ar našlės, bet ir visi kiti vieniši pensininkai turėtų gauti bent 42 eurų papildomą išmoką.

Tačiau bent jau kol kas, nuo liepos 1 d. ji bus lygi dabartinei našlių pensijai, kuri kiek viršija 28 eurus. Be to, pirmiausia ją gaus tik menkiausių šalpos pensijų gavėjai. Ir tik nuo kitų metų pradžios, kaip numato įstatymas, vienišų asmenų išmoka priklausys visiems vienišiems pensininkams, nepaisant to, kiek turto ar pajamų jie turi.

Tikimasi, kad priėmus šį projektą bus sumažintas vienišų asmenų skurdas.

Nuo šių metų liepos 1 d. teisę gauti Išmoką įgis daugiau nei 60 tūkst. vienišų asmenų, o nuo kitų metų – 276 tūkst. asmenų.