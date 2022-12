„Lietuvos metų gaminys 2022“ laimėtoja „Krekenavos agrofirma“ perėjo prie žalios energijos

REKLAMA

„Krekenavos“ prekiniu ženklu pažymėti mėsos gaminiai tenkina net ir įnoringiausių vartotojų poreikius. Produkcijos asortimentą sudaro šviežia, šaldyta, smulkinta mėsa, skerdenos subproduktai, o taip pat virti, rūkyti, vytinti ir marinuoti mėsos gaminiai. Šiai dienai turima daugiau nei 200 skirtingų gaminių: virti paštetai, virtos dešros ir dešrelės, karštai rūkytos dešros ir dešrelės, šaltai rūkytos ir vytintos dešros bei dešrelės, o taip pat virti, rūkyti bei vytinti mėsos gaminiai. Gaminami aukščiausios kokybės produktai iš kruopščiai atrinktų žaliavų. Taip pat yra sukurtos atskiros produktų linijos: „Kai norisi MĖSOS“, „Dūzgės“, „Grynuoliai“, „Bajorų“, „Be konservantų“.

Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos šiais metais organizuojamame „Lietuvos Metų Gaminys 2022“ konkurse UAB „Krekenavos agrofirma“ gaminiai buvo apdovanoti pačios aukščiausios prabos trofėjais. „Krekenavos GRILL“ lėtai virti kiaulienos šonkauliukai bei „Arvi Kalakutai VOILÀ“ plėšomos kalakuto blauzdelės pasipuošė aukso medaliais!

„Krekenavos agrofirma” perėjo prie 100% žalios energijos: ne tik naudoja, bet ir pati gamina

„Krekenavos agrofirma“ nuo 2021 m. sausio 1 dienos naudoja vien žalią elektros energiją. Didžiąją dalį poreikių užtikrina sertifikuoti tiekėjai, su kuriais pasirašytos ilgalaikės sutartys. Bendrovei priklausančioje saulės jėgainėje pagaminama apie 15% visų elektros energijos poreikių.

Įmonės generalinis direktorius Linas Grikšas pasakoja, jog per metus „Krekenavos agrofirma“ ir jos valdomi „Arvi kalakutai“ sunaudoja 16 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Palyginimui, tiek elektros energijos per metus suvartoja apytiksliai 15 tūkst. namų ūkių. Siekdama mažinti poveikį aplinkai ir paliekamą CO2 pėdsaką, bendrovė pasirašė 11 metų trukmės sutartį su sertifikuotu elektros energijos tiekėju. Šįmet sutarčiai oficialiai įsigaliojus, bendrovė naudoja tik žalią elektros energiją, pagamintą saulės, vėjo ir hidroelektrinėse. Tačiau vien žaliosios elektros energijos pirkimu bendrovė neapsiriboja: jos teritorijoje jau ketvirtus metus veikia saulės jėgainė, kuri saulėtomis vasaros dienomis sugeba užtikrinti net iki ketvirtadalio viso elektros energijos poreikio. Saulės jėgainė padės per metus sutaupyti iki 0,5 mln. eurų – tiek kainuotų jos pagaminta elektra, perkant ją rinkoje.

Nors saulės jėgainės yra efektyvios, jos turi trūkumų: žiemomis saulėtų dienų mažiau, taip pat elektra nėra gaminama naktį. Tuo tarpu vienoje pirmaujančių mėsos perdirbimo įmonėje dalis įrengimų veikia ištisą parą. Didžiausia dalis – net iki 60 proc. – visos elektros energijos suvartojama temperatūrinių režimų užtikrinimui gamybinėse patalpose. Siekdama diversifikuoti elektros gamybą, „Krekenavos agrofirma“ dairosi ir į kitas alternatyvas. Viena jų – vėjo jėgainė. Vėjas pučia ir naktimis, ir žiemą, taigi vėjo jėgainė padėtų patiems apsirūpinti elektra tuo metu, kai saulės jėgainės „ilsisi“. Yra pateiktos užklausos dėl galimybės įmonės teritorijoje pasistatyti vieną vėjo jėgainę. Bendrovės skaičiavimais, ji galėtų patenkinti apie 15 proc. elektros energijos poreikių per metus, taigi pridėjus saulės energiją „Krekenavos agrofirma“ galėtų pasigaminti net iki trečdalio visos sunaudojamos elektros.

Kuomet elektros energijos kaina rinkoje išauga, bendrovė daliai procesų – patalpų ir vandens pašildymo, garo suformavimo – naudoja dujas. Iki šiol jos buvo tik perkamos, tačiau šiemet pradėjo veikti biodujų jėgainė, kurioje pagaminama apie 25 proc. bendrai sunaudojamo dujų kiekio, o artimiausiu metu šis kiekis bus padidintas iki 50 proc. Biodujos gaminamos naudojant šalutinius gamybos produktus, kurie iki šiol būdavo utilizuojami arba atiduodami atliekų surinkėjams. Biodujų jėgainė yra dar vienas svarbus žingsnis diversifikuojant energetinius išteklius.

Su tvarumu susijęs ir 2022 m. organizuotas „Krekenavos agrofirmos“ žaidimas-kampanija „Krekenavos perki – saulės jėgainę laimi“. Bet kurioje prekybos vietoje įsigiję „Krekenavos“ ženklu pažymėtus produktus ir užregistravę čekį interneto svetainėje www.krekenavos.lt pirkėjai dalyvavo loterijoje, kurios pagrindinis prizas – 7.500 eurų vertės, 6 kW galios saulės elektrinė, esanti „Ignitis saulės parkų“ platformoje.