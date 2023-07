Lietuvos bankas: būsto kainų augimo tempas lėtėja

Anot jo, būsto kainų lygis Lietuvoje pernelyg nekinta jau nuo 2022 metų rudens.

LB teigimu, lūkesčiai dėl tolesnės būsto kainų raidos per ketvirtį reikšmingai nepakito – apklausų duomenimis, bankai per ateinančius metus ir toliau tikisi nedidelio – 5–10 proc. – kainų sumažėjimo arba stabilizavimosi, tačiau yra bankų, kurie tikisi kainų augimo per artimiausius metus.

Vertinime nurodoma, kad naujų būsto paskolų skaičius toliau mažėjo, tačiau dėl padidėjusios vidutinės paskolos vertės pirmojo ketvirčio pabaigoje metinis naujų būsto paskolų srautas susitraukė santykinai mažiau – apie 3 proc.

Bendrai būsto paklausai ir būsto paskoloms slopinantį poveikį turi kylančios palūkanų normos ir sumažėjusios įperkamumo galimybės, teigia LB.