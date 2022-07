Lietuvoje – rekordinės automobilių kainos: tūkstančius jų išsivežė ukrainiečiai

Antradienį vykusioje spaudos konferencijoje transporto skelbimų portalo „Autoplius.lt“ komunikacijos specialistas Gintenis Dauparas pristatė pagrindines automobilių rinkos tendencijas Lietuvoje.

Jo pateiktais duomenimis, automobilių pardavimai šiais metais sumažėjo 11 proc., tačiau išaugo benzininių ir elektra varomų automobilių, vis daugiau į šalį įvežama hibridinių automobilių. O iš Lietuvos išvežamų automobilių skaičiai – rekordiniai: ukrainiečiai nusipirko apie 15 tūkst. automobilių.

Verta pažymėti, kad populiariausias automobilis Lietuvoje – vis dar „Toyota“, tačiau tarp elektromobilių lietuviai renkasi patį pigiausia ir paprasčiausią, kuris tik yra rinkoje. Tikėtina, kad netaršių automobilių paklausa vis augs, ypač Europos Parlamentui priėmus sprendimą nuo 2035 m. uždrausti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais prekybą.

Naujų automobilių nupirkta 29 proc. mažiau

G. Dauparo teigimu, pirmoji šių metų pusė nebuvo tokia suvaržyta, kaip pora ankstesnių metų dėl pandemijos, tačiau transporto rinkoje iššūkiai nesibaigė.

Jis atskleidė, kad per antrąjį 2022 m. ketvirtį Lietuvoje iš viso buvo sudarytos 79,1 tūkst. automobilių pardavimo sutartys, kas yra 11 proc. mažiau nei tą patį ketvirtį pernai.

Pasak portalo atstovo, naujų automobilių rinkoje šių metų antrąjį ketvirtį įvyko tik 8,6 tūkst. sandorių, kas yra net 29 proc. mažiau nei prieš metus: „Tačiau tokį susitraukimą lėmė praktiškai išnykęs reeksportas, kuris šį ketvirtį numanomai siekia apie 1 proc.

Atmetus jį – vietinių sandorių sumažėjimas yra 7 proc. O lyginant statistiką su priešpandeminiu laikotarpiu – naujų automobilių pardavimo sutarčių kiekis vis tiek lieka išaugęs 20 proc.“

Jis pridūrė, kad Lietuvoje jau įregistruotų automobilių sandorių kiekis per metus sumažėjo nežymiai – vos 1 proc.

G. Dauparo duomenimis, automobilių pasiskirstymas pagal degalų tipą išliko panašus: truputį išaugo benzininių ir vien elektra varomų automobilių kiekiai, kurie atitinkamai sudaro 44,2 proc. ir 4 proc. visų per ketvirtį parduotų naujų automobilių.

Anot jo, susitraukė tik hibridinių transporto priemonių dalis, kuri prieš metus sudarė 39,7 proc., o šiemet – tik 31,6 proc. visų naujų parduotų automobilių. Dyzeliu varomų automobilių dalis praktiškai nepasikeitė ir vis dar yra dominuojanti.

Automobilių kainos – didžiausios per paskutinį dešimtmetį

G. Dauparas neslėpė, kad vidutinės automobilių kainos Lietuvoje ir toliau auga.

„Pernai vidutinis naujas mūsų šalyje įsigytas automobilis kainavo 31,8 tūkst. eurų. Šiemet, remiantis pirmojo metų ketvirčio duomenimis, kaina šoktelėjo iki 34,2 tūkst. eurų.

Tuo tarpu naudotų automobilių kainos kyla dar aktyviau: vidutinė Lietuvoje įsigyto naudoto automobilio kaina šiuo metu – 7,6 tūkst. eurų. Per metus ji paaugo 1,9 tūkst. eurų, kas yra 33 proc.“, – komentavo specialistas.

Anot jo, naujo automobilio kaina šiuo metu yra didžiausia per pastarąjį dešimtmetį, o naudoto automobilio – didžiausia bent jau per paskutinius 5 metus.

Hibridinių automobilių padaugėjo penktadaliu

Anot G. Dauparo, į mūsų šalį įvežamų automobilių vidutinis amžius jau treti metai iš eilės po truputį mažėja – nuo 2020 m. automobilių amžius sumažėjo 9 mėnesiais.

„Pozityviai nuteikia ir tai, kad, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, į Lietuvą įvežta dar mažiau dyzelinių ir dar daugiau hibridinių bei vien elektra varomų transporto priemonių.

Žinoma, dyzeliai vis dar sudaro didžiausią pyrago dalį – 70,7 proc., tačiau tai beveik 7 proc. mažiau. O hibridinių automobilių dalis per metus ūgtelėjo penktadaliu ir jau sudaro 7,5 proc. visų į mūsų šalį įvežtų transporto priemonių“, – įvardijo „Autoplius.lt“ atstovas.

Jo teigimu, tai reiškia, kad kas ketvirtas benzinu varomas automobilis, įvežamas į mūsų šalį, yra hibridinis.

G. Dauparas taip pat pamini, kad per paskutinius du mėnesius į Lietuvą buvo įvežta 260 elektromobilių.

Populiariausias – pats pigiausias elektromobilis rinkoje

Portalo atstovas nurodė, kad populiariausias naujas automobilio modelis Lietuvoje su 668 parduotais vienetais ir vėl „Toyota RAV4“. Jo teigimu, šį ketvirtį jis ne tik liko pirmoje lentelės vietoje, tačiau sugebėjo dar 15 proc. padidinti pardavimų kiekį ir buvo nupirktas dvigubai daugiau kartų, nei antroje vietoje likęs „Toyota Yaris Cross“. Pastarasis per tris mėnesius iš 8 vietos šoko į viršų ir iš šios pozicijos išstūmė „Toyota C–HR“.

Jis paaiškino, kad „Toyota“ populiarumą lemia tai, kad automobilis yra netaršus, turi gerai išvystytą hibridinę sistemą, geras sąnaudas ir adekvačią kainą, palyginus su kitais naujais automobiliais: „Tai, manau, yra ilgalaikis gamintojų įdirbis.“

O tarp naujų elektromobilių pirmoje vietoje – pigiausias ir, anot G. Dauparo, pats neprabangiausias elektromobilis, kurį galima rasti mūsų rinkoje. Tai – vos nuo 20,5 tūkst. eurų kainuojantis „Dacia Spring“, kurio šiais metais buvo parduoti 48 vienetai.

„Autoplius.lt“ atstovo teigimu, tikėtina, kad pirkėjus būtent ir sugundė žema automobilio kaina.

Antroje vietoje pagal elektromobilių populiarumą – 8 vienetais atsilikęs „Peugeot 2008“.

Ukrainiečiai nusipirko 15 tūkst. automobilių

„Autoplius.lt“ duomenimis, šį ketvirtį kaip niekada daug automobilių buvo išregistruota iš Lietuvos. G. Dauparo teigimu, tam daugiausiai įtakos turėjo 3 mėnesius į Ukrainą įvežamiems automobiliams netaikyti importo muitai.

Pasak jo, perkamų automobilių kiekis tapo rekordinis: „Galime numanyti, kad ukrainiečiai Lietuvoje per šį laikotarpį įsigijo apie 15 tūkst. transporto priemonių. Tai – penktadalis to, ką per tą patį ketvirtį įsigijo lietuviai.“

Pašnekovo teigimu, Lietuvos automobilių parkas toliau sensta – vidutinis Lietuvoje važinėjančio automobilio amžius padidėjo dar 3 mėnesiais, taigi dabar jis siekia 16 metų ir 5 mėnesius.

Tą, anot G. Dauparo, lemia didėjantis 16 m. ir vyresnių automobilių kiekis, o į Lietuvą įvežti automobilius iš Europos rinkos yra sunku, todėl tikėtina, kad vidaus rinkos transporto priemonių amžius pradės mažėti automobilių importui grįžus į priešpandeminį lygį, kai nebetruks naujų automobilių.

Nuo 2035 m. – tik elektromobiliai

„Panašu, kad tam tikra stagnacija automobilių rinkoje išlieka, kaip ir buvo prognozuota. Pokyčių galima tikėtis nebent 2023 m. antroje pusėje. Jei, žinoma, prognozuojama ekonominė krizė nesukels papildomų iššūkių. Kainų kritimo tikėtis taip pat nereikėtų“, – komentuoja „Autoplius.lt“ atstovas.

Jis pažymi, kad Europos Parlamentui pritarus nuo 2035 m. uždrausti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais prekybą, tikėtina, kad netaršaus transporto paklausa įgis dar didesnį pagreitį ir stipriai augs ne tik hibridų, bet ir elektromobilių kiekiai. Tam įtakos dar turės ir didėjantis įkrovimo stotelių skaičius, valstybės siūlomos subsidijos bei kylančios kuro kainos.

G. Dauparas spėja, kad galimai išaugs kurui valgių automobilių pardavimai, nes jų savininkai norės susimažinti savo mėnesines išlaidas, keisdami automobilį į taupesnį.