Lietuvoje nebeliko nemokamų viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių

Rugsėjo 1 d. pasibaigė penkerius metus trukęs įsipareigojimas teikti nemokamas elektromobilių įkrovimo paslaugas už ES lėšas įrengtose 27-iose bendrovės „Via Lietuva“ stotelėse. Nuo šiol šiose prie magistralinių kelių įrengtose 50 kW galios stotelėse kilovatvalandės elektros energijos kaina siekia 0,46 euro.

Tai reiškia, kad vairuotojai neteko galimybių nemokamai papildyti savo elektromobilių baterijas.

Tačiau žaliųjų energijos sprendimų bendrovės „Enefit“ privačių klientų segmento vadovas Julius Areška pažymi, kad nors lietuviai ir nebegalės džiaugtis galimybe nemokamai įkrauti savo elektromobilį, įsirengus stotelę greta namų galima nemažai sutaupyti.

Be to, iki rugsėjo pabaigos gyventojai dar gali pasinaudoti valstybės parama įkrovimo stotelėms įsigyti. Priklausomai nuo pasirinktos stotelės galios ir įrengimo vietos, kompensacija gali siekti iki 60 proc. įrenginio kainos.

Taupyti padeda išmanūs sprendimai

„Tačiau sutaupyti galima ir naudojantis viešosiomis įkrovimo stotelėmis. Elektromobilių vairuotojams tik reikėtų žinoti, kad kainos jose pirmiausia priklauso nuo stotelės galingumo – kuo ji galingesnė, tuo daugiau reikia mokėti“, – aiškina Julius Areška.

Kartu jis akcentuoja, kad galingos stotelės taupo laiką, kadangi energijos papildymas jose vyksta greičiau. Pavyzdžiui, naujausius elektromobilius 320 kW galios stotelėse vos per 5-7 minutes galima įkrauti 200-250 km kelionei.

J. Areška skaičiuoja, kad priklausomai nuo stotelės galios, įkrovimo kainos skirtumas gali siekti daugiau nei trečdalį, tačiau nuolat augant viešojo įkrovimo tinklui, vartotojai turi vis daugiau galimybių rinktis – greičiau ar pigiau.

„Visuomet reikia įvertinti, kiek laiko turite ir kiek energijos reikės tolimesniam tos dienos maršrutui nuvažiuoti. Galbūt galima rinktis tą stotelę, kuri turi mažiau galios, bet kilovatvalandė elektros energijos joje taip pat kainuoja mažiau. Ypač, jei turite galimybę įsikrauti transporto priemone šalia biuro ar kitos vietos, kur praleisite ilgesnį laiko tarpą“, – atkreipia dėmesį ekspertas.

Tuo metu kraunant namuose elektromobiliui reikalinga energija visuomet kainuos tiek, kiek nurodyta jūsų elektros tiekimo plane. O jei jis susietas su kainomis biržoje, galima pasinaudoti išmaniaisiais sprendimais ir savo transporto priemonę krauti tuomet, kai energija kainuoja mažiausiai.

„Ir tai tikrai nereiškia, kad reikės nuolat stebėti kainas biržoje, kažkaip specialiai planuoti įkrovimus, nes egzistuoja išmanūs sprendimai, visa tai padarantys už vartotojus. Tereikia prijungti elektromobilį prie įkroviklio ir sistema automatiškai jį kraus tuomet, elektra kainuos mažiausiai“, – pataria „Enefit“ privačių klientų segmento vadovas.

Jis atkreipia dėmesį, kad vartotojai, įsirengę saulės elektrines ir elektromobilių įkrovimui naudojantys realiu laiku jose generuojamą elektros energiją savo transporto priemonėmis gali važinėti ir visiškai nemokamai.

„Jei namuose įrengtose stotelėse elektromobilį galite įkrauti tik vakare ar naktį, kai generacija saulės elektrinėse nevyksta, tam yra sprendimas – energijos kaupikliai, kuriuose galima sukaupti per dieną pagamintą elektros energiją ir vėliau ją panaudoti elektromobiliui įkrauti“, – sako Julius Areška.

Vis dar galima pasinaudoti parama

„Enefit“ atstovas atkreipia dėmesį, kad dalis elektromobilių vairuotojų savo transporto priemones vis dar neretai krauna naudodami buitinį elektros lizdą, tačiau toks pasirinkimas yra itin neefektyvus. Visų pirma, norint visiškai pakrauti automobilio bateriją naudojant buitinį elektros lizdą, gali prireikti net 20 valandų ir daugiau. Be to, toks pasirinkimas nėra saugus – kraunamas elektromobilis naudoją visą įmanomą galią, todėl elektros linija patiria didelę apkrovą, laidai gali pradėti kaisti ir namuose sukelti gaisrą.

Todėl, jo teigimu, elektromobilių vairuotojai turėtų galvoti apie stotelių įsigijimą, nes jos žymiai sumažina transporto priemonės išlaikymo kaštus, o investicija nėra didelė.

Pavyzdžiui, privatiems vartotojams skirtas įprastines 11 kW arba 22 kW galios stoteles galima įsigyti ir už 800 eurų. Tokių stotelių visiškai pakanka elektromobiliui įkrauti per kelias valandas. 60 kWh talpos bateriją turintis elektromobilis, pavyzdžiui, „Volkswagen ID. 4“ 22 kW galios stotele nuo 0 iki 100 proc. būtų įkrautas per maždaug 3 val., o 11 kW stotele – per kiek daugiau nei 5 valandas.

Iki rugsėjo pabaigos gyventojai dar gali pasinaudoti Lietuvos energetikos agentūros kvietimu ir kreiptis valstybės paramos privačioms elektromobilių įkrovimo stotelėms įsigyti bei įsirengti. Ši parama gali sudaryti iki 60 proc. stotelės kainos.

Be to, rugsėjo pradžioje buvo padidintos ir dotacijos įkrovimo stoteles sau ar savo klientams norintiems įsirengti juridiniams asmenims. Vietoj anksčiau buvusio 30 proc. finansavimo, dabar verslas ir viešosios įstaigos gali gauti iki 50 proc., siekiančią dotaciją.