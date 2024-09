LEA: rugpjūtį Lietuvoje įregistruoti 26 lengvieji krovininiai elektromobiliai

Per rugpjūčio mėnesį Lietuvoje įregistruoti 865 lengvieji keleiviniai elektromobiliai, iš kurių 455 – grynieji elektromobiliai, o likę 410 – iš išorės įkraunami hibridai. Prieš metus šios kategorijos automobilių buvo įregistruota 30,6 proc. mažiau. Paskutinį vasaros mėnesį taip pat buvo įregistruoti ir 25 lengvieji krovininiai grynieji elektromobiliai ir 1 iš išorės įkraunamas lengvasis krovininis hibridinis automobilis. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, tai didžiausias per vieną mėnesį įregistruotų lengvųjų krovininių elektromobilių skaičius per visą Lietuvos istoriją.