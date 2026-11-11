Lietuvoje metinė infliacija spalį siekė 6,1 proc.

Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuotas rodiklis siekė 6,7 procento.
Suderinta vidutinė metinė infliacija spalį siekė 4,7 proc., o pagal VKI – 5,1 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Tuo metu mėnesio infliacija – spalį, palyginti su rugsėju – pagal SVKI siekė 0,1 proc., pagal VKI – 0,2 procento.
Metinei infliacijai, apskaičiuotai pagal SVKI, daugiausia įtakos turėjo benzino, dyzelino, šilumos energijos, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, medienos, įskaitant granules ir briketus, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, cigarečių, elektros energijos, spiritinių gėrimų ir likerių kainų padidėjimas.
Infliaciją mažino gaminių iš mėsos, subproduktų, šviežios, atšaldytos ar užšaldytos mėsos, duonos ir pyrago kepinių, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginių, naudotų automobilių, sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejų kainų sumažėjimas.