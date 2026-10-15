Lietuvoje gydytojus į ligonines vilioja ir su 50 tūkst. eurų išmoka: „Primena kartais net tam tikrą desperaciją“

Panevėžio ligoninė – toli gražu ne pirmoji, kuri pinigais bando prisikviesti trūkstamus gydytojus. Yra įstaigų, siūlančių ir 50 tūkst. eurų siekiančias išmokas. Tačiau į „viliotinius“ pinigais įsisukusios įstaigos pripažįsta, kad tai – tik laikini sprendimai.
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Šeimos gydytojas Jonas Juščius Pakruojo sveikatos centre dirba trejus metus. Atvyko iš sostinės. Gydytojas vardijo privalumus mažesniame mieste:
„Atlyginimas, darbo aplinka. Dar pasiūlė pradžioje ir vietą pagyvent. (...) Yra rajonai, kurie siūlo ir daugiau, pavyzdžiui, Mažeikiai – 50 tūkst.“, pasakojo šeimos gydytojas Jonas Juščius.
Atvykusiam į Pakruojį gydytojui priklausė ir savivaldybės numatyta finansinė paskata – 24 tūkst. eurų. Tačiau gydytojas tikino, kad pasirinkimą dirbti šioje įstaigoje lėmė tikrai ne vien išmoka.
Finansinė paskata – nuo 15-50 tūkst. eurų
Pasak Pakruojo sveikatos centro direktoriaus, per kelerius metus, kai savivaldybė pasiūlė atvykstančiam gydytojui finansinę paskatą – 24 tūkst. eurų, čia atvyko dirbti 8 specialistai.
„Kiti dar neišdirbo susitarto 5 metų laikotarpio. Turime vieną gydytoją, kuri nutraukė įsipareigojimą, bet dauguma liko ir darbuojasi iki šiol“, – pasakojo Pakruojo sveikatos centro direktorius Agnius Karmonas.
Pasak Panevėžio ligoninės vadovo, šiuo metu trūksta praktiškai visų sričių specialistų, ir ne po vieną.
„Turėjome tokių atvejų, kai daktaras pasirinko tą įstaigą, kuri duoda papildomai kažką, nors atlyginimo klausimas ir darbo sąlygos tiko šitoje mūsų įstaigoje“, – tikino Panevėžio ligoninės direktorius Mindaugas Vaitkus.
Netiki, kad tokios finansinės paskatos padės spręsti problemą
Tad ir Panevėžio ligoninės vadovas nusprendė naujus specialistus bandyti prisikviesti siūlydamas finansinę paskatą – 15 tūkst. eurų „į rankas“.
Už tai gydytojas turės įsipareigoti pilnu etatu 3 metus dirbti Panevėžio ligoninėje. Ir nors toli gražu ne visada gydytojų pasirinkimą lemia vien pasiūlyta papildoma finansinė paskata, gydymo įstaigų vadovai įsitikinę, kad tokie „viliotiniai“ pinigais sukuria įtampą tarp įstaigų.
„Primena kartais net tam tikrą desperaciją. Aš galvoju, kad tai nėra teisingas kelias, kaip reikėtų bandyti spręsti gydytojų trūkumą toliau nuo Vilniaus, Kauno“, – sakė A. Karmonas.
Gydymo įstaigos viliasi sprendimų, kurie duotų ilgalaikius rezultatus. Turi ir pasiūlymų:
„Darbo atlyginimo suvienodinimas visoje Lietuvoje. Tada tu renkiesi, ar už tokį pat atlyginimą eini dirbti į vieną įstaigą, ar į kitą įstaigą“, – sakė M. Vaitkus.
O labiausiai gydytojų trūkumą jaučia pacientai, kuriems, pavyzdžiui, pas akių ligų gydytoją tenka laukti metus ir daugiau, o pas kardiologą – ir pusmetį.
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