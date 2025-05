Lietuvių turizmo skaičiai – rekordiniai, bet užsieniečiai pernai į Lietuvą keliavo rečiau

Kaip praneša Valstybės duomenų agentūra, lietuvių, išvykstančių atostogauti į užsienį, skaičius stabiliai auga. 2024 m. lietuviai išvyko į 2,27 mln. kelionių – tai apie 100 tūkst. kelionių daugiau nei 2023 m. (2,153 mln.).

Pastebima, jog lietuviai dažniausiai renkasi keliones į Turkiją – jų praėjusiais metais užfiksuota 233 tūkst., o dažniausiai keliaujama perkant paslaugų paketą. Toliau Duomenų agentūros statistikoje rikiuojasi Latvija – 227,7 tūkst. kelionių, Lenkija – 184,6 tūkst. ir Jungtinė Karalystė – 171,7 tūkst.

Be to, skaičiai rodo, jog Lietuvos gyventojai vis dažniau keliauja ir savo valstybės ribose. Kaip skelbia Duomenų agentūra, tokių kelionių skaičius pernai išaugo iki 4,6 mln. ir buvo 0,7 mln. didesnis nei pernai. Skaičiuojama, kad vietiniai turistai per vieną kelionę vidutiniškai išleidžia 111,7 eurų.

Tiesa, į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičius krito. Pernai buvo užfiksuota 2,38 mln. užsieniečių kelionių bei 9,46 mln. nakvynių. Tuo metu 2023 m. buvo užfiksuota 9,8 mln. nakvynių ir 2,4 mln. kelionių. Pažymima, jog užsieniečių turizmo rodikliai tuomet siekė aukščiausią lygį popandeminiu laikotarpiu.

Tiesa, užsieniečių išlaidos, pasak Duomenų agentūros, augo nuo 953,1 mln. eurų 2023 m. iki 966,6 mln. eurų praėjusiais metais.

Daugiausia užsieniečių pernai į Lietuvą atvyko iš Latvijos – 412,8 tūkst. (2023 m. – 418,3 tūkst.) bei Lenkijos – 351,1 tūkst. (2023 m. – 363,3 tūkst.).

Pastebima, jog didžiausias augimas buvo pastebėtas tarp iš Vokietijos atvykstančių turistų – pernai į Lietuvą buvo atvykę 242,8 tūkst. vokiečių, o metais anksčiau jų atvyko kiek daugiau nei 206 tūkst.

Užsieniečiai turistai dažniausiai renkasi atvykti į Lietuvos sostinę Vilnių. Šį miestą renkasi 38 proc. keliautojų. Kauną rinkosi penktadalis (21proc.) užsieniečių, Klaipėdą – 10 proc. turistų. Tarp mažesnių miestų populiariausia buvo Palanga – 7 proc.. Tuo metu Trakus ir Druskininkus rinkosi po 3 proc. iš užsienio atvykusių turistų.