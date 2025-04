Rusų turistai įsivėlė į nacionalinį skandalą Tailande: parko prižiūrėtoją įsiutino vienas jų veiksmas

26-erių Siranudhas Scottas, nacionalinių parkų, laukinės gamtos ir augalų apsaugos departamento patarėjas, praėjusią savaitę savo socialinės medijos paskyrose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip Pietų Tailando paplūdimyje jis susiduria su pora rusų turistų.

Vaizdo įraše S. Scottas nutraukia dviejų užsienio turistų kelionę ir liepia jiems išvykti iš salos, o vėliau dar ir pagrasina deportuoti.

„Jūs mums pasakėte „ni hao“, taip nesisveikiname. Dėl jūsų elgesio ir nepagarbos man, kaip nacionalinio parko prižiūrėtojui, [jūsų diena čia] baigėsi“, – sakė jis turistams.

Ir pridūrė: „Galiu pasinaudoti šia proga ir priminti jums, kad būtumėte šiek tiek pagarbesni. Nebūkite rasistai.“

Turistui paneigus, kad jis buvo rasistas, S. Scottas paminėjo ankstesnį vyro pasisveikinimą „ni hao“ mandarinų kalba ir perspėjo: „Mes nesame kinai, mes – tailandiečiai. Taigi pabandykite pasakyti tai dar kartą, ir aš jus deportuosiu.“

Generalinis direktorius Attapolis Charoenchansas iš pradžių teigė, kad 26 metų darbuotojas atsistatydino savo noru. Vėliau jis nurodė parkų vadovams tikrinti darbuotojų įrašus internete, ypač jautriomis temomis, rašoma „Thai Enquirer“ „X“ paskyroje.

Siranudh "Psi Scott" Bhirombhakdi is set to be officially removed from his position as advisor to the Director-General of Thailand’s Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.



He had previously resigned following a campaign by local tour operators in Krabi… pic.twitter.com/HqEKIw8rpt