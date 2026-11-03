Lietuva vėl siekia narystės Briuselio tyrimų centre: paaiškėjo, kiek tai kainuotų

Tokiam Finansų ministerijos siūlymui dar turės pritarti Vyriausybė.
Ministerijos teigimu, rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai 2027-ųjų pirmąjį pusmetį aktualu turėti prieigą prie „Bruegel“ teikiamos ekspertų analitinės medžiagos ir rekomendacijų.
„(Rekomendacijos – BNS) suteiktų galimybių efektyviau veikti ekonomikos ir finansų plotmėje reaguojant į ekonominės politikos, konkurencingumo klausimus ir juos strategiškai sprendžiant bei galėtų prisidėti prie Lietuvos ryšių vystymo“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Be to, Lietuvai pravers „Bruegel“ ekspertinė pagalba organizuojant neformalių ES Tarybos susitikimų diskusijų temas ir rengiant diskusijų dokumentus.
Pasak ministerijos, narystė leistų Lietuvai turėti nuolatinę prieigą prie „Bruegel“ tyrimų ir studijų šaliai aktualiais klausimais, be to, Lietuva turėtų teisę du kartus per metus dalyvauti „Bruegel“ Generalinėje asamblėjoje.
„Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų srityje Bruegel pastaruoju metu atliko studijas Lietuvai aktualiomis ES fiskalinių taisyklių įgyvendinimo, ES gynybos ir saugumo finansavimo priemonių, ES daugiametės finansinės programos temomis“, – teigia ministerija.
Vyriausybei pritarus ministerija vėl teiks prašymą „Bruegel“ tapti jos nare. Narystė Lietuvai kasmet kainuotų 36,6 tūkst. eurų, kuriuos planuojama skirti iš ministerijos asignavimų.
Lietuva 2009–2013 metais jau buvo tyrimo centro narė, tačiau dėl finansavimo trūkumo iš asociacijos išstojo.
„Bruegel“ atlieka tyrimus ekonominės politikos srityje, teikia rekomendacijas politikos formuotojams ekonomikos ir finansų kausimais bei siekia gerinti ekonominės politikos kokybę.
Briuselyje įsikūręs tyrimų centras vienija apie 21 šalį, daugiau nei 30 institucijų ir daugiau nei 50 įmonių.