„Lidl Lietuva“ septintus metus iš eilės pripažinta geriausiu darbdaviu Lietuvoje ir Europoje

Be to, šiemet bendrovė pirmą kartą pelnė ir dar vieną pripažinimą – „X-Large Enterprise“ ženklą, rodantį, kad įmonei „Top Employer 2025“ sertifikatas suteiktas kiekvienoje šalyje, kurioje veikia „Lidl“ – 30-yje Europos šalių ir JAV.

„Tai, kad „Lidl Lietuva“ jau septintus metus iš eilės išlieka tarp geriausių darbdavių, liudija apie mūsų komandos atkaklumą ir gebėjimą prisitaikyti prie darbuotojų poreikių. Mes ne tik nuolat peržiūrime ir didiname atlyginimus, bet ir plečiame naudų paketą, suteikiame plačias profesinio augimo galimybes. Taip pat kuriame ir darbo vietas – praėjusiais metais, atidarę šešias naujas parduotuves visoje šalyje ir antrąjį logistikos centrą Vilniuje, šalia Lentvario, sukūrėme šimtus naujų darbo vietų. Mes nuolat siekiame tinkamai įvertinti ir motyvuoti mūsų darbuotojus“, – teigia „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

Tarptautinis pripažinimas reikalauja nuoseklių pastangų

Nyderlanduose įsikūrusi „Top Employers Institute“ organizacija jau daugiau nei 30 metų vertina įmones visame pasaulyje ir geriausiems darbdaviams suteikia „Top Employer“ sertifikatus. Vertinimo metu atsižvelgiama į daug kriterijų: lyderystės kokybę, strateginius sprendimus, personalo valdymo praktikas, darbuotojų motyvavimą, talentų pritraukimą ir skaitmenizuotus sprendimus.

Organizacijos, sertifikatą įgijusios anksčiau ir siekiančios jį gauti dar kartą, privalo paraišką pildyti iš naujo bei vėl įrodyti, kad darbo sąlygų kokybė išliko tokia pat aukšta arba buvo pagerinta.

„Kiekvienais metais šis įvertinimas tampa vis didesniu iššūkiu. Reikalavimai auga, todėl įmonėms tenka įrodyti, kad jos geba ne tik atitikti standartus, bet ir juos viršyti. Mums tai yra galimybė kasmet rasti naujų būdų, kaip prisidėti prie darbuotojų gerovės“, – teigia S. Savickienė.

Vienas iš esminių būdų, kaip įmonė užtikrina savo darbuotojų gerovę – didelis dėmesys jų profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui. Todėl kiekvienas „Lidl Lietuva“ darbuotojas turi galimybę pasirinkti nemokamus kursus, kurie pritaikyti jų individualiems poreikiams – įmonėje sukurta mokymosi platforma suteikia prieigą prie daugiau nei 600 mokymų, apimančių teorinius ir praktinius kursus parduotuvių, logistikos ir administracijos darbuotojams.

„Mūsų siekis – užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys turėtų prieigą prie mokymų ir galėtų tobulėti. Investuojame į darbuotojų mokymosi platformas, kalbų kursus bei vadovavimo įgūdžių lavinimą siekdami kurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi vertinami ir motyvuoti“, – pabrėžia S. Savickienė.

Užtikrinamas konkurencingas atlygis

Dar vienas aspektas, padėjęs „Lidl Lietuva“ jau septintus metus iš eilės būti įvertintam kaip geriausiam darbdaviui, yra motyvuojantis ir nuolat augantis finansinis atlygis darbuotojams.

„Siekdami būti geriausiu darbdaviu savo darbuotojams, kryptingai geriname darbo sąlygas ir didiname atlyginimus. Remiantis Rekvizitai.lt 2024 metų duomenimis, praėjusiais metais siūlėme aukščiausią vidutinį metinį atlygį tarp didžiausių mažmeninės prekybos įmonių“, – pažymi S. Savickienė. Be to, „Lidl Lietuva“ šiais metais visiems įmonės darbuotojams atlyginimus padidins nuo 5 iki 10 proc., atlyginimų biudžetui bus skirta 7 mln. eurų daugiau.

Kovo mėnesį „Lidl Lietuva“ darbuotojai sulauks dar vienos naujovės – įmonėje taikoma pakopinė atlyginimų didinimo sistema bus papildyta penktąja pakopa. Šis sprendimas priimtas siekiant dar labiau paskatinti ir išlaikyti lojaliausius bei ilgiausiai dirbančius organizacijos darbuotojus.

„Darbo užmokesčio pakopos suteikia aiškų planą, kaip per ateinančius ketverius metus didės atlyginimas. Kiekvienai pareigybei yra numatytos keturios pakopos, per kurias darbuotojas gali kasmet žengti aukštyn nuo įdarbinimo dienos. Vertindami savo lojaliausius darbuotojus ir siekdami užtikrinti jų ilgalaikę motyvaciją, nuo naujų finansinių metų pradėsime taikyti ir penktąją pakopą. Ilgamečiai darbuotojai, kurie jau yra pasiekę ketvirtąją pakopą, pereis į penktąją, todėl jų darbo užmokestis dar labiau padidės“, – sakė S. Savickienė.

Rūpestis emocine ir fizine sveikata

Siekdama užtikrinti kuo geresnes darbo sąlygas ir pasirūpinti gera darbuotojų savijauta, įmonė didelį dėmesį skiria ir jų fizinei bei emocinei sveikatai.

„Visi darbuotojai, baigę bandomąjį laikotarpį, yra apdraudžiami papildomu sveikatos draudimu, kuris leidžia padengti gydymo išlaidas, įsigyti vaistų ir sveikatinimo priemonių, taip pat gauti dalinę kompensaciją už odontologijos ir optikos paslaugas. Prasidėjus šaltajam sezonui, suteikiame galimybę darbuotojams ir jų vaikams iki 14 metų nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, o rudenį visiems komandos nariams dovanojame imunitetą stiprinančių vitaminų rinkinius“, – teigia S. Savickienė.

Daug dėmesio skiriama ir emocinei darbuotojų gerovei. Jie gali pasinaudoti iki dešimties nemokamų psichoterapijos seansų per metus, apsilankydami pas gydytoją psichoterapeutą ar psichologą-psichoterapeutą. Be to, darbuotojams ir jų artimiesiems siūloma programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri suteikia galimybę nemokamai gauti specialistų konsultacijas įvairiais – teisiniais, asmeniniais ar finansiniais – klausimais.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 79 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „Lidl Lietuva“.