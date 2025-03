„Lidl Lietuva“ pelnė dar du apdovanojimus: įmonė pripažinta viena geriausių darboviečių Lietuvoje

REKLAMA

REKLAMA

„CV Market“ sudarė patraukliausių Lietuvos darbdavių sąrašą, atspindintį darbo rinkos tendencijas ir darbuotojų vertinimus. Šis tyrimas atskleidžia, kokios įmonės išsiskiria savo darbdavio įvaizdžiu, garsėja geromis darbo sąlygomis, sąžiningu atlygiu, karjeros galimybėmis bei kitais darbuotojų pasitenkinimą sąlygojančiais veiksniais.

REKLAMA

​Daugiausiai darbuotojų simpatijų sulaukusios organizacijos buvo išrinktos atliekant apklausą, kurioje dalyvavo beveik 2 tūkst. dirbančiųjų. Tyrimo dalyviai savo atsakymą galėjo įrašyti atvirame laukelyje, tai reiškia, kad apklaustieji galėjo pasirinkti bet kurią Lietuvoje veikiančią įmonę, kurią jie laiko patraukliausia.

REKLAMA

REKLAMA

„CV Market“ tyrime „Lidl Lietuva“ pelnė pripažinimą dviejose kategorijose – užėmė pirmąją vietą kaip patraukliausias darbdavys prekybos ir pardavimų srityje bei pateko į patraukliausių Lietuvos darbdavių dešimtuką.

Nuoseklus tobulėjimas ir karjeros perspektyvos

Vienas esminių veiksnių, lemiančių darbdavio patrauklumą – suteikti darbuotojams galimybę nuolat augti ir tobulėti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuolatinis tobulėjimas yra neatsiejama sėkmingo darbdavio kultūros dalis, todėl „Lidl Lietuva“ darbuotojams suteikia plačias galimybes augti ir stiprinti savo kompetencijas. Pavyzdžiui, kiekvienas komandos narys turi prieigą prie bendros e. mokymosi platformos, gali dalyvauti talentų ugdymo programose bei individualiai pritaikytuose mokymuose.

REKLAMA

Įmonėje taip pat didelis dėmesys skiriamas ir darbuotojų dalijimuisi žiniomis tarpusavyje – vykdoma mentorystės programa bei parduotuvių vadovų akademija. Siekiama, kad kiekvienas darbuotojas galėtų pasidalinti savo patirtimi bei įgytais įgūdžiais su kolegomis. Taip suteikiant galimybę ne tik įgyti naujų žinių, bet ir jas pritaikyti savo karjeros kelyje.

REKLAMA

Atsakingas požiūris į finansinį stabilumą

Dar vienas aspektas, užtikrinantis potencialių darbuotojų susidomėjimą įmone – konkurencingas ir motyvuojantis darbo užmokestis. Remiantis portalo „Rekvizitai.lt“ 2024 metų duomenimis, „Lidl Lietuva“ praėjusiais metais siūlė aukščiausią vidutinį metinį atlygį tarp didžiausių mažmeninės prekybos įmonių. Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Organizacija nuolat analizuoja rinką ir kasmet didina darbo užmokesčio biudžetą – šiemet atlyginimams „Lidl Lietuva“ skirs 7 mln. daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Dėl šios priežasties darbo užmokestis per metus parduotuvių, logistikos centrų ir administracijos darbuotojams vidutiniškai augs nuo 5 iki 10 procentų.

REKLAMA

Be to, siekiant užtikrinti darbuotojų finansinį stabilumą, „Lidl Lietuva“ veikia pakopinė algų kėlimo sistema, o nuo kovo mėnesio, ją papildė nauja, penktoji, pakopa.

Darbo užmokesčio pakopos darbuotojams numato, kaip darbo užmokestis augs ateinančius ketverius metus. Kiekvienoje pareigybės kategorijoje yra numatytos keturios darbo užmokesčio pakopos. Nuo įdarbinimo dienos, darbuotojas turi galimybę pakopa po pakopos kasmet kilti į aukštesnį darbo užmokesčio lygį. Vertinant lojalius ir ilgamečius darbuotojus, taip pat skatinant ilgalaikę motyvaciją, naujų finansinių metų pradžioje „Lidl Lietuva“ pristatė ir penktąją pakopą. Ilgamečiai darbuotojai, kurie jau yra „išaugę“ keturias pakopas, turės galimybę būti perkelti į penktąją, tad jų atlyginimas paaugs dar labiau.

REKLAMA

Visapusiškas rūpestis darbuotojais

Sėkmingam darbdaviui svarbu pasirūpinti ne tik darbuotojų finansiniu stabilumu bei suteikti plačias karjeros galimybes, bet ir skirti dėmesį jų sveikatai.

Pavyzdžiui, „Lidl Lietuva“ visus komandos narius, baigusius bandomąjį laikotarpį, jau septintus metus iš eilės draudžia papildomu sveikatos draudimu, o dar stipresnei imuninei sistemai užtikrinti kasmet įteikia vitaminų ir maisto papildų rinkinius. Taip pat visi norintys darbuotojai ir jų vaikai iki 14 metų gali nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Lidl Lietuva“ rūpinasi ne tik fizine, bet ir emocine komandos narių sveikata ir suteikia galimybę per metus nemokamai apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto seansų. Be to, darbuotojai gali anonimiškai kreiptis į konsultacijų programą „Gali mumis pasikliauti!“ ir pasitarti su psichologu, teisininku ar asmeninių finansų specialistu.

REKLAMA

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 79 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „Lidl Lietuva“.