Lenkijos pramonė rugsėjį augo sparčiausiai per daugiau nei metus

Tai buvo sparčiausias augimas nuo praėjusių metų balandį, o jį užtikrino 8,2 proc. produkcijos apimtis padidinusi apdirbamoji pramonė bei 6,3 proc. ūgtelėjęs vandens tiekimo ir utilizavimo sektorius. Tuo tarpu gavybos pramonės produkcija sumenko 1,5 proc., o elektros, dujų ir šilumos teikimas sumažėjo 3,6 procento.
Per mėnesį (rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu) visa pramonė, įvertinus sezoniškumą, ūgtelėjo 16,1 procento.
Per tris šių metų ketvirčius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lenkijos pramonė paaugo 2,7 procento.
GUS taip pat skelbia, jog šalies pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas rugsėjį nukrito 0,2 proc. per mėnesį ir 1,2 proc. per metus.