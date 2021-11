Lenkija atnaujins reguliarų oro susisiekimą su JAV

Skelbiama, jog Lenkijos oro vežėja „PLL LOT“ nuo pirmadienio kasdien skraidins iš Varšuvos į Niujorko Džono F. Kenedžio oro uostą. Be to, numatyti reguliarūs skrydžiai į Naujojo Džersio Niuarko oro uostą – šešis kartus per savaitę iš Varšuvos ir vieną kartą per savaitę iš Krokuvos. Nuo lapkričio 8-osios taip pat atkuriami reguliarūs skrydžiai iš Varšuvos į Čikagą, o nuo gruodžio 10 dienos – iš Varšuvos į Majamį.

Skrydžiai iš Lenkijos į JAV bus vykdomi „Boeing 787-Dreamliner“ lėktuvais.

Reguliarus oro susisiekimas tarp Lenkijos ir JAV buvo sustabdytas pandemijos pradžioje – 2020 metų kovą. Vėliau jis buvo buvo atkurtas tik iš dalis – JAV piliečiams.

Kaip jau buvo skelbta, Jungtinės Valstijos pirmadienį vėl atveria savo sausumos ir oro sienas užsieniečiams, visiškai paskiepytiems nuo COVID-19, užbaigdamos 20 mėnesių trukusius kelionių iš viso pasaulio suvaržymus.