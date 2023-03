Legenda atgyja: įvertino naująjį „Volkswagen“ automobilį, atskleista ir kaina

Automobilis pritraukia žvilgsnį nuo pirmojo susitikimo momento ir nenustoja stebinti iki pat išsiskyrimo. Bet apie viską nuo pradžių.

Kėbulas

„Volkswagen ID.Buzz“ dizainas yra įkvėptas senojo „Volkswagen Type 2“ (T1) modelio. Ir tai, kaip dizaineriams pavyko suderinti „Type 2“ dvasią su moderniu, šiuolaikišku charakteriu yra tiesiog žavinga. Automobilis atrodo jaukiai ir šeimyniškai. Forma – visiškai paprasta ir net šiek tiek primena paskutinės kartos „Multivan“. Visgi gatvėje „ID.Buzz“ prikausto gerokai daugiau žvilgsnų.

Priekyje – siauri matricinių šviesos diodų žibintai su automatinėmis ilgosiomis šviesomis ir dienos LED žibintais. Ypač stilingai atrodo dienos žibintų juosta, kuri tęsiasi per visą priekį ir baigiasi tik pasiekusi didžiausią „Volkswagen“ automobilių gamoje logotipą.

Buferio apačioje esančios grotelės, skirtos baterijų aušinimui, šiek tiek primena tinklą, tačiau atrodo moderniai ir prie bendro „ID.Buzz“ dizaino tikrai tinka. Tiesa, žmonų, kurie turi tripofobiją, buferio dizainas nesužavės.

Žavesio bendram automobilio vaizdui suteikia ir dviejų spalvų kėbulas. Nuotaukose matoma balta stogo bei kapoto spalva gali būti kombinuojama su geltona, oranžine, žalia ar tamsiai mėlyna spalvomis. Žinoma, toks automobilio spalvų žaismas, jį perkant, kainuos papildomai. Prie kainos prisideda 2843 eurai. Turint omenyje, kad tai kaina, kuri yra mokama už mažiau nei pusės kėbulo dažymą – suma didelė.

Interjeras

Interjeras ne ką mažiau žaismingas ir stebinantis. Vienas svarbiausių elementų salone – multimedija. Ji – daugiau nei 30 centimetrų įstrižainės, tad dydžio visiškai pakanka. Veikia greitai, vizualizacijos gražios, naudotis paprasta, garso akustika puiki, o „CarPlay“ sistema prisijungia automatiškai per pirmą važiavimo minutę.

Kitas malonus ir žaismingas elementas – salono apšvietimas. Šviesos diodai išvedžioti po visą saloną: ant durų, centrinės konsolės bei šalia kojų. „ID.Buzz“ leidžia ne tik keisti šviesos intensyvumą, bet ir rinktis iš daugybės galimų atspalvių. Tai suteikia dar daugiau jaukumo salone ir leidžia transporto priemonę individualizuoti pagal vairuotojo norus.

Pagrindiniu interjero ergonomikos minusu galima laikyti jau ne pirmame „Volkswagen“ modelyje neištaisytą klaidą – temperatūros reguliavimo vietos vis dar yra neapšviestos ir tamsiu paros metu tenka jų tiesiog nepatogiai ieškoti. Jei reguliavimas vyktų fizinių mygtukų pagalba, galbūt juos rastitamsoje būtų kiek lengviau. Tačiau dabar tai yra lietimui jautrios, neapšviestos vietos, kurias rasti nėra nei lengva, nei patogu. Ypač vairuojant.

Vairuotojo rodmenų ekranas skaitmeninis ir mažas. Tiesa, jo dydis tikrai netrukdo atlikti jam skirtos funkcijos – informuoti vairuotoją apie greitį ir saugumo sistemų veikimą. O dėl to, kad jis mažas – ekranas yra puikiai matomas per vairo vidurį. Geriausia dalis ta, kad reguliuojant vairo padėtį, kartu juda ir vairuotojo rodmenų ekranas, todėl niekada nenutiks taip, kad per vairą nematysite važiavimo informacijos.

Ir nors ekrano valdymas iš esmės yra paprastas, jį valdyti lietimui jautriais ant vairo esančiais „mygtukais“ išties sudėtinga. Kai kuriuos jų reikia spausti, kai kuriuos – liesti, kitus – braukti. Kažkoks chaosas.

Dar viena įdomi ir naudinga detalė – milžiniška indikatoriaus juosta sumontuota priekinio stiklo apačioje, ant centrinės konsolės. Ji esamuoju laiku perspėja apie artėjantį posūkį, jei naudojama navigacija, taip pat rodo automobilio įkrovos likutį ar perspėja apie artėjančią kliūtį. Informacijai perduoti naudojamos skirtingos indikatoriaus spalvos.

Automobilis taip pat ir praktiškas. USB jungčių galima rasti įvairiausiose vietose tiek priekyje, tiek gale. Lygiai ta pati situacija yra ir su dėtuvėmis. Net tie vairuotojai, kurie mėgsta savo automobilio salone prisikrauti daugybę daiktų, galvodami „gal prireiks“, ras vietą tiems daiktams susidėti. O kur dar išimamos sėdynės, išimama viduryje esanti didelė dėtuvė ar bagažinė, kurios talpa siekia nuo 1121 l iki 2205 l – priklausomai nuo gale esančių sėdynių kiekio. Praktiškumo „ID.Buzz“ nestokoja.

Gale sėdėti patiks ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Suaugusiems turėtų patikti patogios sėdynės ir daugybė vietos, o vaikams ramiai keliauti padės atlenkiami staliukai, ant kurių galima pasidėti knygą bei ant priekinių sėdynių įsiūtos kišenės, į kurias galima įkišti telefoną ar planšetinį kompiuterį.

Pagrindinis minusas gale – neatsidarantys langai. Taip, esame įpratę, kad automobiliuose, kuriuose durys atsidaro į šoną, galiniai langai neatsidaro. Bet, „Volkswagen“, gal laikas pokyčiams?

Kelionės

Nors šį kėbulą ir norisi vadinti minivenu, bent jau jausmiškai, vairuotojo sėdėjimo pozicija yra net aukštesnė nei kai kuriuose SUV tipo automobiliuose. O tai leidžia matyti toli į priekį, virš kitų lengvųjų transporto priemonių. Matomumą dar labiau pagerina milžiniški langai ir siauri transporto priemonės statramsčiai.

Kelyje „ID.Buzz“ manevringas. Toks manevringas, kad iš miniveno tokio vikrumo kažin ar tikėtumėtės. Dugne sumontuotos baterijos padaro taip, kad automobilio svorio centras būtų labai žemai. Taip transporto priemonė yra prisispaudusi prie asfalto ir vingiuotame kelyje vairuotojui nekyla klausimų dėl sukibimo su danga

Prie kokybiško valdymo prisideda ir 204 AG turintis elektros variklis, varantis galinę ašį. Gal „ant popieriaus“ 204 AG automobiliui, kuris tuščias sveria beveik 2,5 tonos ir neatrodo daug, tačiau elektrinio variklio reakcija į akceleratorių ir milžiniškas sukimo momentas leidžia „ID.Buzz“ vairuotojui mieste jaustis ypač užtikrintam automobilio galia. O kombinuojant ją su standžia važiuokle kartais net galima pasijusti ir lenktynininku. Oficialiai automobilis nuo 0 iki 100 km/h įsibėgėja per 10,2 sec., tačiau kai kuriuose neoficialiuose bandymuose jis pasirodė dar geriau.

Žinoma, ne viskas taip gražu. „ID.Buzz“ turi ir porą riebių minusių, kurie atsiskleidžia važiuojant. Pirmasis – garso izoliacija. Jei važiuojama mažu greičiu – viskas lyg ir gerai. Tačiau užmiestyje, padidinus greitį iki 90 ar 100 km/h girdisi ne tik vėjo švilpimas, kurį sukelia dideli ir puikiai vaizdą perduodantys veidrodžiai, bet ir šalia važiuojantys automobiliai.

Antrasis minusas – komforto trūkumas. Standi važiuoklė, žemas svorio centras ir 20 colių ratlankiai didelio komforto nekuria. Tiems, kurie mėgsta standumą ir paklusnumą, automobilio važiuoklė turėtų patikti. Tačiau šeimai skirtų automobilių pirkėjai dažnai ieško komforto. O tai kai kuriais atvejais gali būti priežastis nepirkti šio modelio.

Baterija

Negalima nepaminėti ir baterijos. Jos talpa – 82 kWh, tačiau naudojama tik 77 kWh, tad nuvažiuojamą atstumą reikia skaičiuoti pagal pastarąjį skaičių. Pabandykime tai padaryti. Važiavimo metu automobilis rodė 26 kWh/100 km sąnaudas. Vadinasi su pilnai įkrauta 77 kWh baterija galima nuvažiuoti maždaug 300 kilometrų. Sąnaudos buvo matuojamos šaltą žiemos dieną, tad tikėtina, kad orams sušilus jos sumažėtų. Visgi WLTP deklaruojamų 421 km automobilis tikrai viena įkrova neįveiks.

Jei automobilis patinka, tačiau nuvažiuojamas atstumas yra per mažas – „Volkswagen“ planuoja išleisti „ID.Buzz“ versiją su didesne baterija, dviem elektros varikliais, visų varomų ratų pavara ir 299 AG. Tačiau jos dar teks truputį palaukti.

Kaina

Na ir, žinoma, vienas iš pagrindinių vertinimo kriterijų renkantis automobilį – kaina. Šį kartą kainos startas – 66.593 eur. Šiuo metu gamintojas leidžia rinktis tik vieną komplektaciją prie kurios galima prisidėti papildomų opcijų. Pastarųjų, būkime realistais, reikės didžiajai daliai pirkėjų, tad reali kaina, kurią mokėsite už automobilį, tikrai sieks bent 70 tūkst. eurų. O tai – didelė suma už miniveną iš „Volkswagen“.

Kažkokiu būdu „ID.Buzz“ kūrėjams visgi pavyko automobilyje atrasti panašią magiją, kokią turėjo senasis „Type 2“. Ir savo pirkėją šis modelis neabejotinai ras. Tik labai tikėtina, kad tas pirkėjas bus vedamas ne racionalių sprendimų, o meilės „Volkswagen“ ženklui ir susižavėjimo būtent šiuo modeliu.